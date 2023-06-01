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Gecce Magazin Haberleri
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Son dakika: Dünyaca ünlü o marka doların 26 TL olacağı tarihi açıkladı

Commerzbank'ın yıl sonu dolar/TL tahmininin yükselmesi, politik belirsizliklerin azalması ve dövizin enflasyona geçişinin hızlanması gibi faktörlerin etkisiyle gerçekleşmiştir.

Son dakika: Dünyaca ünlü o marka doların 26 TL olacağı tarihi açıkladı
YAŞAM
Yayın Tarihi : 01-06-2023 16:03

Türkiye'nin kaderini belirleyen seçim sürecinin sona ermesiyle birlikte, Almanya merkezli Commerzbank, yıl sonu dolar/TL tahmininde bir revizyona gittiğini açıkladı. Deutschebank'tan sonra en büyük ikinci banka olarak nitelendirilen Commerzbank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimi kazanmasının ardından politikaların yönünde artık bir belirsizlik olmadığını ve bu nedenle döviz piyasasının beklemeye geçmesi gerektiğini belirtti.

Commerzbank Kıdemli EM Ekonomisti Tatha Ghose, 1 Haziran tarihli raporunda, Erdoğan'ın zaferinin, geleneksel olmayan para politikasını sürdürme ve milliyetçi politikalarını genişletme yetkisini artırdığını ifade etti. Ghose, Türk lirasının yeniden değer kaybetmeye başlamasıyla birlikte dövizin enflasyona geçişinin hızlanacağını ve enflasyonun düşüş trendinin tersine dönebileceğini vurguladı.

Raporunda reel faiz görünümünün bozulacağını ve bunun da döviz kurundaki değer kaybını artıracağını belirten Ghose, seçim sonrası lira tahminlerinin önemli ölçüde zayıfladığını ifade etti. Bu nedenle Commerzbank, dolar/TL tahminini 2023 için 20 seviyesinden 26 TL'ye yükseltirken, 2024 yıl sonu beklentisini ise 30 olarak açıkladı.

Dolar/TL kuru şu anda 20 lira 80 kuruş seviyesinde işlem görmektedir. Aynı dakikalarda euro kuru ise 22 lira 23 kuruş seviyesindedir. Bu tahminler, Commerzbank'ın analistlerinin değerlendirmelerine dayanmaktadır. Ancak döviz kurlarının çok sayıda faktöre bağlı olarak değişebileceği unutulmamalıdır. Yatırımcılar ve vatandaşlar, finansal kararlarını verirken güncel ve detaylı bilgilere başvurmalı ve uzman görüşlerini dikkate almalıdır.

 

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