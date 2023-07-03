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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı için flaş açıklama geldi! Maaş zamları...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında kameraların karşısına geçerek memur ve emekli maaşlarıyla ilgili son dakika bir açıklama yaptı.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı için flaş açıklama geldi! Maaş zamları...
Yayın Tarihi : 2023-07-03 20:11

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında kameraların karşısına geçerek memur ve emekli maaşlarıyla ilgili son dakika bir açıklama yaptı. Gecce.com.tr'de yer alan detaylara göre, Erdoğan'ın açıklamalarıyla birlikte memur ve emekli vatandaşlar arasında büyük bir heyecan oluştu.

Erdoğan, memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam konusunda şu ifadeleri kullandı:

"Memur maaşlarına yapılacak zam sürecini başlatıyoruz. Enflasyon oranlarının netleşmesiyle birlikte, memur ve emekli vatandaşlarımıza verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz.

5 Temmuz Çarşamba günü, 6 aylık enflasyon oranları kesinlik kazanacak. Bu oranların netleşmesiyle birlikte, memur ve emekli vatandaşlarımıza verdiğimiz sözleri eksiksiz bir şekilde yerine getireceğiz."

Son dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı için flaş açıklama geldi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklamaları, memur ve emekli vatandaşlar arasında büyük bir beklenti ve umut uyandırdı. Zam oranlarının netleşmesiyle birlikte, vatandaşlar hak ettikleri maaş zamlarını alarak yaşam standartlarını daha iyi bir seviyeye taşıyabilecekler.

Gelişmeleri takip etmek ve memur ve emekli maaşlarına ilişkin son dakika haberlerinden haberdar olmak için gecce.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz. Bu önemli açıklamanın ardından, memur ve emekli vatandaşlarımız heyecanla zam oranlarının belirlenmesini bekleyeceklerdir.

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