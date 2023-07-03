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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan az önce açıkladı! Başvuru yapana 1.250 TL ödeme yapılacak!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada binlerce kişiye müjdeli haberi vererek Aile Destek Programı'nın uzatıldığını duyurdu.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan az önce açıkladı! Başvuru yapana 1.250 TL ödeme yapılacak!
Yayın Tarihi : 2023-07-03 20:09

Son dakika: Başvuru yapana 1.250 TL ödeme yapılacak! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan az önce açıkladı-  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada binlerce kişiye müjdeli haberi vererek Aile Destek Programı'nın uzatıldığını duyurdu. Bu önemli gelişme, ailelerin ve vatandaşların yaşam kalitesini artırmayı hedefleyen devlet politikalarının sürdürülebilirliğini göstermektedir. İşte, Aile Destek Programı hakkındaki güncel bilgiler ve başvuru şartları.

Aile Destek Programı Nedir?

Aile Destek Programı, Türkiye'de ailelerin ekonomik güçlüklerle baş etmelerine yardımcı olmayı amaçlayan önemli bir sosyal yardım programıdır. Bu program aracılığıyla desteklenen aileler, maddi sıkıntıları hafifletme, temel ihtiyaçlarını karşılama ve daha iyi bir yaşam standardına sahip olma fırsatı elde ederler.

Ödemeler Uzatıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına göre, Aile Destek Programı ödemeleri uzatılmıştır. Bu karar, programdan yararlanan ailelere sürekli bir destek sağlamayı ve onların ihtiyaçlarını karşılamayı hedeflemektedir. Devletimiz, ailelerimizin refahını artırmak ve toplumsal dayanışma duygusunu güçlendirmek için bu tür önemli adımları atmaktadır.

Başvuru Şartları Nelerdir?

Aile Destek Programı'ndan yararlanmak isteyenlerin aşağıdaki başvuru şartlarını karşılamaları gerekmektedir:

  1. Türk vatandaşı olmak.
  2. Mavi Kart sahibi olmamak.
  3. Yerleşim adresinin yurt dışında olmaması.
  4. 18 yaşından küçük olmamak.
  5. Hanesinde memur, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan ya da özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunmaması.
  6. Cezaevi veya tutukevinde hükümlü veya tutuklu olmamak.
  7. Öğrenci yurtlarında kalan öğrenci veya yetiştirme yurdu gibi bakım kurumlarında bulunan kişi olmamak.
  8. Zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaş statüsündeki askerler olmamak.
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