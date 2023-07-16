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Son dakika açıklandı! Memurlar seyyanen zam ve 14 günlük maaş farkını ne zaman, hangi tarihte alacak?

Seyyanen zam, yeni katsayılarla birlikte 8.070 TL değil, basında yer aldığı gibi 8.138 TL olarak uygulanacaktır.

Son dakika açıklandı! Memurlar seyyanen zam ve 14 günlük maaş farkını ne zaman, hangi tarihte alacak?
Yayın Tarihi : 2023-07-16 19:37

Memurlar seyyanen zam ve 14 günlük maaş farkını ne zaman, hangi tarihte alacak? Son dakika açıklandı- TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen kanun teklifiyle birlikte en düşük memur aylığının, aile yardımı ödeneği dahil 22.000 TL'ye çıkarılması öngörülmektedir. Bu kanun teklifi, tüm kamu personeline yüzde 17,55 oranında maaş zamı sağlamaktadır. Ayrıca, tüm kamu personeli her ay 8.138 TL seyyanen zam alacaktır.

Seyyanen zam, yeni katsayılarla birlikte 8.070 TL değil, basında yer aldığı gibi 8.138 TL olarak uygulanacaktır. Seyyanen ödeme, memur maaş katsayısına bağlı olduğu için her 6 ayda bir artış gösterecektir.

Kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildikten sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylanacak ve Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecektir. Bu nedenle, maaş farkları ve seyyanen zam ödemeleri için belirli bir zaman çerçevesi belirlemek mümkün değildir. Ancak, Resmi Gazete'deki yayımlanma sürecinin tamamlanması durumunda, maaş fark bordrolarının 5 ila 10 gün içinde hazırlanabileceği öngörülmektedir.

Basında yer alan haberlerin aksine, tüm kamu personelinin seyyanen zamı önümüzdeki ayın maaşında değil, bu ayın maaşında hesaplara yatacaktır. Ancak bu zam, sadece 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacağı için ayrıca 4.000 TL daha alınmayacaktır. Ancak memurlar maaşlarını peşin olarak aldıkları için ve bu zam 15 Temmuz'dan itibaren yürürlüğe girdiği için, tüm kamu personeli 8.138 TL'yi bu ayki fark maaşlarında alacaktır.

Önemli olan nokta, kanun teklifinin yürürlüğe gireceği tarih ve Resmi Gazete'deki yayımlanma sürecidir. Bu nedenle, memurların güncel gelişmeleri ve resmi açıklamaları takip etmeleri önemlidir.

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