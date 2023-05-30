Son dakika: 90 gün ertelemeli 70 bin TL kredi başvurusu başladı! Vatandaşlara ilaç gibi gelecek!

Son dakika: Vatandaşlara ilaç gibi gelecek! 90 gün ertelemeli 70 bin TL kredi başvurusu başladı- Son dakika haberiyle beraber, 4 bankanın yeni bir ihtiyaç kredisi kampanyası başlattığı duyuruldu. Bu kampanyaların detaylarına göre, temel ihtiyaçlarını karşılamak isteyen bireyler 70 bin liraya kadar olan kredileri 3 ay ertelemeli olarak kullanabilecekler.

İhtiyaç Kredisi Başvuru Detayları

Son dakika açıklamalarında belirtildiği gibi, ihtiyaç kredisi başvuruları internet üzerinden ve banka şubeleri aracılığıyla yapılabilmektedir. Başvuru detayları bankalar arasında farklılık gösterebilir, bu nedenle her bankanın resmi sayfasını ziyaret ederek daha detaylı bilgi almak önemlidir.

İhtiyaç Kredisi Limitleri ve Geri Ödeme Süresi

Bankaların resmi duyurularına göre, ihtiyaç kredileri 70 bin lira sınırıyla verilmektedir. Bu sınırdan daha yüksek tutarlarda kredi verilmemektedir. Ayrıca, bu kampanyalar kapsamında çekilen kredilerin geri ödemeleri 3 ay ertelenmektedir. Haziran ayında çekilen kredilerin geri ödemeleri Eylül ayında başlayacaktır.

Akbank İhtiyaç Kredisi Kampanyası

Akbank, ihtiyaç kredisi kampanyasıyla ilgili detayları açıkladı. Bu kampanya kapsamında 3 ay ertelemesiz krediler, şubelerden, Akbank Telefon Şubesi'nden ve Akbank Direkt İnternet veya Mobil üzerinden kullanılabilmektedir. İhtiyaç kredilerinde azami vade tutarları belirlenmiştir. 50.000 TL ve altındaki tutarlarda 36 ay, 50.000 TL üzeri 100.000 TL ve altındaki tutarlarda 24 ay, 100.000 TL üzerindeki tutarlarda ise 12 ay vade imkanı sunulmaktadır. Ancak, müşterinin mevcut kredi bakiyeleri varsa, mevzuatta belirlenen sınırlamalar doğrultusunda azami vadeler değişebilmektedir. İlk ödeme en fazla 92 gün ertelenebilir ve ödemesiz dönem sonunda erteleme faizinin tamamı tahsil edilir. Normal taksit ödemeleri ise bir sonraki aydan itibaren başlar.

Yapı Kredi Bankası İhtiyaç Kredisi Kampanyası

Yapı Kredi Bankası da 3 aya kadar ertelemeli kredi kampanyasını duyurdu. Başvuruları hemen gerçekleştirmek için müşteriler, Yapı Kredi Mobil veya Bireysel İnternet Şubesi'ni kullanabilirler. İhtiyaç kredisi kullanımı için kampanya giriş ekranında "3 Aya Kadar Ertelemeli Kredi" seçeneği seçilmelidir. Kampanya seçildikten sonra ilk taksit tarihi, değiştirilmedikçe kredi açılış gününden azami 120 gün sonrasına denk gelecek şekilde belirlenir.

Vakıfbank İhtiyaç Kredisi Kampanyası

Vakıfbank, kamu personeli, özel sektör çalışanları ve emekliler için cazip faiz oranları ve esnek ödeme seçenekleriyle İhtiyaç Kredisi Kampanyası sunmaktadır. Tüm VakıfBank şubelerinden bu kampanyaya başvurabilirsiniz. Ayrıca, cep telefonunuz aracılığıyla da İhtiyaç Kredisi Kampanyasına başvuru yapma imkanı bulunmaktadır. Bu kampanya kapsamında 3 ay ertelemeli kredi fırsatı da sunulmaktadır.