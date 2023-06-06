Son dakika: 4D'li taşerona ve belediye şirket işçilerine kadro geldi mi? O tarih belli oluyor! Hemen bakın!

Son dakika: O tarih belli oluyor! Hemen bakın! 4D'li taşerona ve belediye şirket işçilerine kadro geldi mi- Kadro bekleyen taşeron işçileri ve belediye şirket işçileri için kritik süreç, yeni kabine kurulmasının ardından meclisin gündemine geliyor. Önceki bakan Vedat Bilgin'in açıklamaları ve beklentilerle ilgili detaylar haberimizde.

Kadro Bekleyen Taşeron İşçileri ve Belediye Şirket İşçileri İçin Kritik Süreç Başlıyor

Yeni kabine oluşumunun ardından gözler, kadro bekleyen taşeron işçileri ve belediye şirket işçilerine çözüm getirmesi beklenen kritik sürece çevrildi. Yeni kabine çalışmalarına başladığında, bu süreçte öncelikli olarak taşeron ve belediye şirket işçilerine kadro konularının ele alınması bekleniyor.

Önceki bakan Vedat Bilgin, son açıklamasında taşerona kadro konusunun hazır olduğunu ifade etti. Ancak belediye şirket işçileriyle ilgili bazı sorunların hala devam ettiğini belirtti. Bakan Bilgin, bu sorunların da düzenleneceğini vurguladı.

Bakan Bilgin, taşeron işçilerine kadro düzenlemesiyle ilgili şu ifadeleri kullanmıştı: "Son kapattığımız dosya, geçici işçiler dosyası oldu. Onu Meclis'e intikal ettirebildik. Bunların birçoğu Meclis'te çözülecek. Yani biz hazırlığı yapıyoruz, teknik çalışma Meclis'te yapılıyor. Dolayısıyla orada benim önümde taşeron işçileri kaldı."

Ayrıca bakan, belediye şirket işçilerine kadro düzenlemesiyle ilgili şunları ifade etti: "Öyle bazı sorunlar var, onları da çözeceğiz inşallah. Hazırlıklarımız var, onlar da yeni Meclis döneminde çözüme kavuşacaktır."

4D'li taşerona ve belediye şirket işçilerine kadro, çalışma hayatında geçici statüde olan işçilere kalıcı istihdam sağlamayı amaçlayan bir düzenlemeyi ifade eder. Bu düzenleme, taşeron işçileri ve belediye şirketlerinde çalışan işçiler için bir çözüm oluşturmayı hedefler. Taşeron işçileri, bir işverenin asıl faaliyet konusuna yardımcı işlerde geçici olarak istihdam ettiği işçilerdir. Bu işçiler, asıl işverene bağlı olarak çalışırken, iş güvencesi ve sosyal haklardan yeterince yararlanamamaktadır. Taşeron sistemine tabi olan işçiler, sürekli bir belirsizlik içinde çalışırken, maaşları, sosyal güvenceleri ve kariyer olanakları konusunda endişeler yaşamaktadır.

Benzer şekilde, belediye şirketlerinde çalışan işçiler de genellikle geçici olarak istihdam edilen çalışanlardır. Bu işçiler, belediyelerin alt birimlerinde veya taşeron şirketler aracılığıyla görev yaparlar. Kadro bekleyen belediye şirket işçileri, çalışma koşullarının belirsizliği, iş güvencesi eksikliği ve sosyal haklardan tam olarak yararlanamamaları gibi sorunlarla karşı karşıyadır.

4D'li taşerona ve belediye şirket işçilerine kadro düzenlemesi, bu işçilerin kalıcı istihdam sağlanmasını hedefleyen bir adımdır. Bu düzenlemeyle, taşeron işçileri ve belediye şirket işçileri, geçici statüden kurtularak kadro sahibi olurlar. Kadroya geçen işçiler, iş güvencesi, sosyal haklar ve kariyer olanakları gibi avantajlardan yararlanırken, çalışma koşullarında istikrar sağlanır.