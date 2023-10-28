SON 3 GÜN! Ziraat Bankası para iadesi yapıyor: Market alışverişinize 400 TL hediye edilecek

Son dönemde marketlerde ürün fiyatlarının artması, vatandaşların daha tasarruflu alışveriş yapma ihtiyacını doğurdu. İşte bu noktada Ziraat Bankası, Ekim ayının sonuna kadar sürecek olan özel bir kampanya ile tüketicilere destek oluyor. Detaylarına geçmeden önce, bu muhteşem fırsatı yakalamak için neler yapmanız gerektiğini anlatalım.

Kampanya Detayları Nelerdir?

Bu özel kampanya 1-31 Ekim 2023 tarihleri arasında geçerli olacaktır. Kampanyadan yararlanmak için alışveriş yapmadan önce kampanyaya katılım sağlamanız gerekmektedir. Katıldığınız takdirde, Bankkart ile market, bakkal, kasap, manav ve şarküteri üye işyerlerinde yapacağınız her 750 TL ve üzeri alışverişinizde 40 TL para iadesi kazanacaksınız. Toplamda ise 400 TL'ye kadar Bankkart Lira kazanma şansını elde edeceksiniz.

Kampanyaya Nasıl Katılabilirsiniz?

Kampanyaya katılmak oldukça basit. Katılım için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

Bankkart Mobil uygulamasını kullanıyorsanız, uygulamaya giriş yapın. Kullanmıyorsanız, yakınınızdaki Ziraat Bankası şubesine uğrayarak katılım sağlayabilirsiniz. Bankkart com tr web sitesini ziyaret edin. MARKET400 yazıp 4757'ye SMS gönderin.

Bu adımları tamamladığınızda kampanyaya katılmış olacaksınız.

Neden Ziraat Bankası Bankkart?

Ziraat Bankası Bankkart, hem günlük alışverişlerinizde hem de büyük harcamalarınızda size özel avantajlar sunuyor. Ayrıca bu özel kampanya ile ekstra kazanç sağlama fırsatını kaçırmamış olacaksınız. Hem bankanızın güvencesiyle alışveriş yapmanın keyfini yaşayın hem de paranız cebinizde kalsın.

Sonuç

Ziraat Bankası, Ekim ayının sonuna kadar devam edecek olan bu kampanya ile müşterilerine büyük bir fırsat sunuyor. Alışverişlerinizden para iadesi almak için kampanyaya hemen katılın ve tasarruflu alışverişin tadını çıkarın!