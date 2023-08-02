Sıra yok, isteyen hemen alıyor! 2023 model Yeni Dacia Duster 369.900 TL'den satılacak

2023 model Yeni Dacia Duster 369.900 TL'den satılacak! Sıra yok, isteyen hemen alıyor- Dacia, Türkiye'de engelli vatandaşlara sağlanan ÖTV muafiyetli araç satışı için yeni fiyat listesini açıkladı. Devlet tarafından artırılan ÖTV muafiyet sınırıyla birlikte rakamlar 1 milyon 4 bin TL'ye kadar yükseldi ve bu süreçte altında kalan araçlar için ÖTV limitleri tamamen sıfırlandı. Dacia'nın yeni modeli için fiyat listesi ve kampanyası da belli oldu. İşte 2023 Dacia ÖTV muafiyetli fiyat listesi ve avantajları.

Dacia'nın 2023 ÖTV Muafiyetli Araç Fiyat Listesi

Dacia, engelli vatandaşlara sağlanan ÖTV muafiyeti avantajından yararlanmak isteyenleri sevindirecek fiyatlarla karşımıza çıkıyor. İşte 2023 Dacia ÖTV muafiyetli araçların fiyat listesi:

2023 Dacia Duster 1.0 Turbo 90 bg 4×2 Comfort: 357.900 TL

2023 Dacia Duster ECO-G Turbo 100 bg 4×2 Comfort: 369.900 TL

2023 Dacia Duster ECO-G Turbo 100 bg 4×2 Prestige: 385.600 TL

2023 Dacia Duster 1.3 Turbo 150 bg EDC 4×2 Comfort: 399.100 TL

2023 Dacia Duster 1.3 Turbo 150 bg 4×4 Comfort: 409.600 TL

2023 Dacia Duster 1.5 Blue dCi 115 bg 4×2 Comfort: 421.300 TL

2023 Dacia Duster 1.5 Blue dCi 115 bg 4×4 Comfort: 439.900 TL

2023 Dacia Duster 1.3 Turbo 150 bg EDC 4×2 Prestige Plus: 454.300 TL

Yukarıda yer alan fiyatlar, ÖTV muafiyetiyle birlikte geçerli olan avantajlı fiyatlandırmalardır.

ÖTV Muafiyeti Nedir ve Nasıl Alınır?

ÖTV muafiyeti, "Özel Tüketim Vergisi" olarak adlandırılan verginin engelli bireyler için ödenmediği veya indirimli bir şekilde uygulandığı bir düzenlemedir. Engelli vatandaşlar, resmi olarak engelli olduklarını kanıtlamaları durumunda bu muafiyetten yararlanabilirler.

ÖTV muafiyetinden yararlanmak için yapılması gerekenler şunlardır:

Sağlık Kurulu Raporu: ÖTV muafiyetinden faydalanmak isteyenler, resmi bir sağlık kuruluşundan alacakları sağlık kurulu raporu ile engelli olduklarını belgelemelidirler. Sağlık kurulu raporunda yer alan bilgiler, başvuru sürecinde önem taşır.

Vergi Dairesi Başvurusu: Engelli olduğunu belgeleyen bireyler, yerel vergi dairesine başvuruda bulunmalıdır. Vergi dairesi başvurusunda gerekli belgeler ve kimlik bilgileri sunulmalıdır.

Araç Seçimi ve Satın Alma Süreci: ÖTV muafiyetinden yararlanmak için uygun araç seçimi yapılmalıdır. Dacia'nın ÖTV muafiyetli modelleri, engelli vatandaşlara avantajlı seçenekler sunmaktadır. Araç seçimi yapıldıktan sonra satın alma işlemine geçilmelidir.

Diğer Süreçler: Vergi dairesi başvurusunun onaylanmasının ardından, diğer gerekli süreçler tamamlanmalı ve araç sahibi olunmalıdır.

ÖTV muafiyetli araçlar, engelli bireylerin günlük yaşamlarını kolaylaştırırken aynı zamanda ekonomik açıdan da avantajlı seçenekler sunmaktadır. Bu sayede engelli vatandaşlar, ihtiyaçlarına uygun araçlara daha erişilebilir bir şekilde sahip olabilirler.