Sinema ve Tiyatro Dünyasının Usta İsmi Ahmet Uğurlu, 71 Yaşında Hayata Veda Etti

Sinema ve Tiyatro Oyuncusu Ahmet Uğurlu hayatını kaybetti, Uğurlu'nun vefat haberini ünlü komedyen Cem Yılmaz sosyal medya hesabından "Gençlik kahramanımızdı mekanı cennet olsun" sözleriyle duyurdu.

Sinema ve Tiyatro Dünyasının Usta İsmi Ahmet Uğurlu, 71 Yaşında Hayata Veda Etti
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 30-05-2024 15:46

Pek çok dizi ve filmde rol alan usta oyuncu Ahmet Uğurlu, 71 yaşında hayata gözlerini yumdu. Sinema ve tiyatro dünyasının sevilen ismi Uğurlu'nun vefat haberi, ünlü komedyen Cem Yılmaz tarafından sosyal medya platformu X üzerinden duyuruldu.

Cem Yılmaz, "Gençlik kahramanımızdı. Mekanı cennet olsun," mesajıyla Ahmet Uğurlu'ya olan saygı ve sevgisini dile getirdi. Ahmet Uğurlu'nun ölümü, sanat camiasında ve sevenleri arasında büyük üzüntü yarattı.

Uğurlu, kariyeri boyunca birçok önemli projede yer alarak Türk sinema ve tiyatro dünyasına büyük katkılarda bulundu. Sanatçının anısı, bıraktığı eserlerle ve sahnede sergilediği performanslarla yaşamaya devam edecek.

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