Sigorta girişi olanlara karşılıksız 24 Bin 908 TL toplu para ödemesi: Dilekçesini yazanlar avantajdan yararlansın!

Dilekçesini yazanlar avantajdan yararlansın! Sigorta girişi olanlara karşılıksız 24 Bin 908 TL toplu para ödemesi- Son yıllarda, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yürütülen devlet destek ödemeleri, vatandaşların sosyal güvenlik ihtiyaçlarını karşılamayı hedefleyerek artırılmıştır. Bu destek programları, çeşitli yardım ve destek imkanları sunarak çalışanlara ve annelere maddi destek sağlamaktadır. Ancak bu ödemeleri alabilmek için belirli şartlara uyulması gerekmektedir.

112 Günlük Doğum İzni Parası: 24 Bin 908 TL

SGK tarafından sunulan destek ödemelerinden biri, 112 günlük doğum izni parasıdır. En az 90 gün sigortalı olan kişilere yönelik bu ödeme, annelerin doğum izni süresince maddi olarak desteklenmesini amaçlamaktadır. 2023 yılındaki asgari ücret zammının ardından, doğum izni parası miktarında artış yaşanmış ve tavan ile taban ödeme tutarları belirlenmiştir. Ödeme miktarları, sigortalının kazancı ve sigortalılık süresine göre hesaplanır.

Örnek bir doğum izni parası hesaplaması şu şekildedir:

Günlük ücret: Brüt ücret / 360 (ödenen prim gün sayısı) = 447,15 TL

Toplam doğum izni parası: Günlük ücret x 112 = 50.080 TL

Alınacak miktar: Toplam doğum izni parasının 2/3'ü = 33.387,3 TL

*Bu hesaplama, brüt ücret üzerinden yapılmış bir örnek doğum izni parası hesabıdır.

2023 Yılı Doğum Parası

2023 yılında annelere verilen en fazla destek ödemesi doğum parasıdır, diğer bir adıyla çocuk parasıdır. 15 Mayıs 2015 tarihinden sonra dünyaya gelen çocuklar için bu destek sağlanmaktadır ve çalışan veya çalışmayan bütün kadınlara ödenir. Doğum parası miktarı çocuk sayısına göre farklılık gösterir. Bu kapsamda ilk çocuk için 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL ve üçüncü ve sonraki çocuklar için 600 TL ödeme yapılır.

2023 Yılı Ücretli Bir Çalışanın Doğum Parası Hesaplaması

Örnek olarak, brüt ücreti 15.000 TL olan bir ücretli çalışanın geriye dönük 12 aylık toplam brüt ücreti 180.000 TL olsun. Doğum parasını hesaplamak için:

Günlük ücret: Toplam brüt ücret / 360 (ödenen prim gün sayısı) = 500 TL

Toplam doğum izni parası: Günlük ücret x 112 = 56.000 TL

Alınacak miktar: Toplam doğum izni parasının 2/3'ü = 37.333,3 TL

Bu hesaplamalarla çalışan anneler, doğum izni süresince ekonomik açıdan desteklenmeye ve sosyal güvenlik ihtiyaçları karşılanmaya çalışılmaktadır.