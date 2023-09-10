Sıfır Renault Clio 422.000 TL, Fiat Egea Cross 443.700 TL ve Peugeot Yeni 208 429.173 TL'ye satılıyor! Bayiler doldu taştı

Bayiler doldu taştı! Sıfır Renault Clio 422.000 TL, Fiat Egea Cross 443.700 TL ve Peugeot Yeni 208 429.173 TL'ye satılıyor- Günümüzde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) oranlarının artması, özellikle sıfır araç almak isteyen kişiler için önemli bir mali yük oluşturuyor. Ancak engelli vatandaşlar ve onların bakımından sorumlu kişiler için ÖTV indirimli araç alma hakkı sunuluyor. Bu fırsattan yararlanabilmek için belirli şartları yerine getirmek gerekiyor.

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), Türkiye'de otomobil alımında ödenmesi gereken vergilerdir. Engelli vatandaşlar ve bakımından sorumlu kişiler için bu vergilerde indirim veya muafiyet hakkı sağlanmıştır. Bu sayede belirli bir miktarın altındaki sıfır araçlar ÖTV ve MTV muafiyeti ile alınabilir.

Engelli Araç Alım Şartları

Engelli vatandaşlara verilen bu vergi muafiyeti iki farklı grup için geçerlidir:

Engellilik Oranı %40 ve Üzeri Olanlar İçin Şartlar:

Kişi sadece kendi kullanımı için araç almalıdır.

Kişi en az 18 yaşında olmalıdır.

Kişi engelli ehliyetine sahip olmalıdır.

Engellilik raporunda "sürücü belgesi alabilir" ibaresi bulunmalıdır.

Araçta engel durumuna göre düzenleme yapılacaksa raporda "Tertibatlı olmaksızın ÖTV indiriminden faydalanır" ibaresi olmalıdır.

Araçta engel durumuna göre herhangi bir düzenleme yapılmayacaksa raporda "Özel tertibatlı araç kullanır" ibaresi bulunmalıdır.

Raporunuzda "Otomatik vitesli araç kullanabilir" veya "Otomatik vitesli araç kullanamaz" ibaresi de yer almalıdır.

Engellilik Oranı %90 ve Üzeri Olanlar İçin Şartlar:

Kişi üzerine alınan aracı aile üyeleri de kullanabileceğinden 18 yaş sınırı yoktur.

Engellilik raporunda "ÖTV istisnalı araç kullanabilir" ibaresi yeterlidir.

Engelli Araç Satma Şartları

ÖTV muafiyeti ile alınan bir aracın satışında çeşitli kısıtlamalar bulunur:

ÖTV muafiyeti ile alınan araç 5 yıl boyunca satılamaz veya devredilemez.

5 yıl dolmadan ikinci kez ÖTV muafiyetli araç alınamaz.

2023 Engelli Raporu İle Alınabilecek Araçlar

2023 yılında engelli raporu ile alınabilecek araçlar 1 milyon 4 bin TL'ye kadar olan sıfır araçlardır. Türkiye'deki birçok otomobil modeli bu sınırlar içinde yer almaktadır. ÖTV muafiyetinden yararlanarak sıfır araç almak isteyenler için bazı örnekler:

Clio 2023 Model Touch - 1.0 TCe Benzinli: 422.000 TL

Fiat Egea Cross - Street 1.4 Fire: 443.700 TL

Peugeot Yeni 208 Active Prime 1.2 Puretech: 429.173 TL

Engelli vatandaşlar ve onların bakımından sorumlu kişiler için sunulan bu vergi muafiyeti fırsatı, araç alımında önemli bir avantaj sağlamaktadır. Ancak şartların doğru şekilde yerine getirilmesi gerektiğini unutmamak önemlidir. Bu fırsat sayesinde engelli bireyler ve aileleri, daha uygun fiyatlarla yeni bir araç sahibi olabilirler.