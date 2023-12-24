Sıfır Model Renault Clio 250 Bin TL Daha Az Ödemeyle Alınıyor!

Türkiye'nin sıfır kilometre otomobil piyasasında, yılın son günleri yaklaşırken, araç satışlarını artırmak isteyen otomobil firmaları, müşterilerine özel fiyatlarla satış yapmaya başladı. Bu firmalar arasında Renault da yer alıyor. Renault marka sıfır kilometre otomobiller için yeni fiyatlar açıklandı ve bu gelişme, piyasada önemli bir hareketliliğe yol açtı. Renault Clio, Türkiye'de en çok satılan otomobil modelleri arasında yer alıyor ve son aylarda dikkat çekici bir satış artışı gösterdi. Firma, talep artışına paralel olarak stoklarını ciddi anlamda eritmeyi başardı ve şimdi 2024 model Renault Clio araçları için hazırlıklarını sürdürüyor. Ocak ayında 2024 model Renault Clio araçlarının satışa sunulması planlanıyor.

Renault Clio Yeni Fiyat Listesi

Renault tarafından resmi olarak açıklanan yeni kampanyalı fiyatlar ay sonuna kadar geçerli olacak. İşte Renault Clio için açıklanan yeni fiyatlar:

Renault Clio equilibre 1.0 Sce 65 hp: 852.000 TL

Renault Clio equilibre 1.0 Tce x-tronic 90 hp: 949.900 TL

Renault Clio evolution 1.0 Tce X-Tronic 90 hp: 988.900 TL

Renault Clio techno esprit alpine 1.0 Tce X-Tronic 90 hp: 1.041.900 TL

Renault Clio techno esprit alpine E-Tech full hybrid 145 hp: 1.286.900 TL

Bu ayın sonuna kadar Renault Clio sahibi olmak isteyenler, bu özel fiyatları değerlendirebilir. Ayrıca, Renault, Clio modeli için müşterilerine kredi desteği de sağlıyor. Bu kredi desteği ile müşteriler, 250.000 TL'ye kadar kredi kullanabiliyorlar. Bu sayede, peşinat tutarı düşerken, bütçesi kısıtlı olan müşteriler için daha kolay ödeme seçenekleri sunulmuş oluyor. Renault Clio'nun bu yeni fiyatları ve kredi desteği, özellikle yılın bu son döneminde otomobil satın almayı düşünenler için büyük bir fırsat. Renault'un bu kampanyaları, müşterilerin bütçelerine uygun, kaliteli ve ekonomik bir araç satın almalarını kolaylaştırıyor. Bu özel fiyatlar ve kredi seçenekleri sayesinde, Renault Clio modelini tercih edenler, uygun fiyatlarla yeni bir araca sahip olma şansını yakalıyorlar.