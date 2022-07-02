Sıfır Makyaj Eda Ece!

Hem rol aldığı fenomen dizi Yasak Elma'da canlandırdığı Yıldız karakteriyle hem de Anadolu Efes'te forma giyen başarılı basketbolcu Buğrahan Tuncer'le yaşadığı aşkla sık sık magazin gündemine gelen Eda Ece, şu sıralar yaz tatilinin tadını çıkarıyor.



MAKYAJSIZ PAYLAŞIM!



32 yaşındaki Eda Ece, son olarak doğal halini takipçileriyle paylaştı. Arabada çektiği fotoğrafı takipçilerinin beğenisine sunan ünlü oyuncu, "Makyajsız, fönsüz hayat. Daima" notunu düştü. Ece'nin paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.

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