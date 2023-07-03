SGK'da A'dan Z'ye revizyon var! Yeni yönetmelik yayımlandı! 3600 prim günü ile emeklilik! 10 yıl, 15 yıl çalışıp emekli oluyorsunuz!

3600 prim günü ile emeklilik! 10 yıl, 15 yıl çalışıp emekli oluyorsunuz! SGK'da A'dan Z'ye revizyon var! Yeni yönetmelik yayımlandı- Emekli olmayanlar için de son günlerde emeklilikle ilgili konuşulan konular büyük bir önem taşıyor. Emeklilik için belirlenen iki koşul hakkında bilgiler aktarılıyor. Bunlardan ilki yaş sınırlamasıdır. Kadınlar için 58, erkekler için ise 60 yaş sınırı bulunmaktadır. Ayrıca 1999 yılı ve öncesinde sigortalı olma süresi olarak 15 yıl ve 3600 prim günü ödenmiş olması gerekmektedir.

Emeklilik için yapılması gerekenler, sigorta giriş tarihlerine göre hesaplama yapılmasıdır. Sigorta girişi belirlenen tarihten farklı olan kişiler için düzenlemeler yapılması planlanmaktadır. Bu düzenlemelerin yapılmasıyla ilgili resmi açıklamaların yapılacağı belirtilmektedir.

İlk kez emekli olacaklar için, 8 Eylül 1999 tarihinden önce en az 15 yıl çalışma koşulu aranmaktadır. Bu koşulu sağlayan kişilerin 3600 prim gününü tamamlamaları gerekmektedir. Eğer tüm şartlar yerine getirilirse, kadınlar 50 yaşında, erkekler ise 55 yaşında emekli olabilmektedir.

SGK sisteminde 3600 prim günüyle emekli olmak mümkündür, ancak belirli koşulların sağlanması gerekmektedir. Normal şartlar altında 5000 prim günüyle emekli olunabilirken, belirli bir yaş kriteri sağlandıktan sonra 3600 prim günüyle de emeklilik hakkı kazanılır.

Erken emekli olmak, çalışma hayatına erken veda etmek isteyen bireyler için bir hedef olabilir. Türkiye'de erken emekli olabilmek için bazı şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. İşte erken emekli olmanın temel şartları:

Sigorta Başlangıç Tarihi: Erken emekli olabilmek için belirli bir sigorta başlangıç tarihinizin olması gerekmektedir. Kadın çalışanlar için sigorta başlangıç tarihi, 8 Eylül 1999 tarihinden önceki döneme, erkek çalışanlar için ise 1 Ekim 2008 tarihinden önceki döneme kadar geriye gider.

Prim Ödeme Şartı: Erken emeklilik için prim ödeme şartını yerine getirmeniz gerekmektedir. Kadın çalışanlar için 20 yıl sigortalılık süresi ve 5.500 prim günü, erkek çalışanlar için ise 25 yıl sigortalılık süresi ve 5.750 prim günü şartı bulunmaktadır. Bu şartları sağlayan bireyler, erken emeklilik hakkına sahip olabilirler.

Yaş Şartı: Erken emekli olmak için yaş şartının sağlanması gerekmektedir. Kadın çalışanlar için 58 yaş, erkek çalışanlar için ise 60 yaş erken emeklilik için belirlenmiştir. Ancak, prim ödeme şartlarını sağlayan bireyler, 58 yaşından itibaren kadınlar için 1 yıl, erkekler için ise 2 yıl erken emeklilik hakkına sahip olabilirler.