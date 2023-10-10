SGK yaş-gün tablosu kökten değişti! 3600-5000-7200 prim hesabında kartlar yeniden dağıtıldı!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emeklilik şartlarını değiştiren yeni yaş-gün tablosunu duyurdu. Bu yeni düzenlemeye göre, 3600, 5000 ve 7200 prim hesapları sıfırlandı. İşte bu önemli değişikliklerin detayları:

1 Ekim 2023 İtibariyle Geçerli

SGK'nın resmi internet sitesinde yer alan duyuruya göre, yeni yaş-gün tablosu 1 Ekim 2023 tarihinden itibaren geçerli olacak. Bu tarihten itibaren emeklilik şartlarında önemli bir değişiklik yaşanacak.

3600, 5000 ve 7200 Prim Hesabı Sıfırlandı

Öncelikle, bu güncellemeyle birlikte 3600, 5000 ve 7200 prim hesapları sıfırlanmış durumda. Bu, daha önce bu primleri tamamlayarak emekli olmayı bekleyen vatandaşlar için önemli bir değişiklik anlamına geliyor. Artık bu primleri tamamlamış olanlar, emeklilik yaşını beklemeden emekli olabilecekler.

Yeni Emeklilik Şartları

Yeni yaş-gün tablosuna göre, emeklilik için gerekli yaş ve prim gün sayıları şu şekilde belirlenmiştir:

Erkekler İçin:

2023 yılı için 25 yaş ve 5000 prim günü

2024 yılı için 26 yaş ve 5200 prim günü

2025 yılı için 27 yaş ve 5400 prim günü

Kadınlar İçin:

2023 yılı için 20 yaş ve 3600 prim günü

2024 yılı için 21 yaş ve 3800 prim günü

2025 yılı için 22 yaş ve 4000 prim günü

Emeklilik Yaşını Düşürdü

Bu yeni tablo, emeklilik yaşını düşürdüğü için, birçok vatandaşın emeklilik hayalini gerçekleştirmesine yardımcı olacak. Özellikle daha erken emekli olmak isteyenler için bu düzenleme büyük önem taşıyor.