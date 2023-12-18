SGK Personel Alımları Başladı! KPSS ile Kamu Personeli Aranıyor!

Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesinde çalışacak kamu personeli aranıyor. KPSS puan şartını karşılayanlar e-Devlet'ten başvuru yapabilecek.

SGK Personel Alımları Başladı! KPSS ile Kamu Personeli Aranıyor!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 18-12-2023 09:05

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), merkezi birimlerde görevlendirilmek üzere 75 adet sosyal güvenlik uzman yardımcısı pozisyonu için personel alımı yapacağını duyurdu. Bu fırsat, kamu sektöründe kariyer yapmak isteyen adaylar için önemli bir adım niteliğinde.

Başvurular 20 Aralık'ta Bitecek

Adayların başvurularını yapabilmesi için belirlenen tarihler şu şekilde: Başvuru süreci 4 Aralık'ta başlıyor ve 20 Aralık 2023 Çarşamba günü saat 23.59'da son bulacak. Bu süreç içerisinde adayların e-Devlet üzerinden 'Sosyal Güvenlik Kurumu - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım' bölümünü kullanmaları gerekiyor. Ayrıca, başvurular isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr web sitesi üzerinden de gerçekleştirilebilecek.

Aday seçimi, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre yapılacak. Bu kapsamda, atama yapılacak kadro sayısının dört katı kadar en yüksek puanlı aday, sözlü sınava davet edilecek. Söz konusu sınav, 10 Ocak ile 19 Ocak 2023 tarihleri arasında SGK Başkanlığında yapılacak. Sınav tek aşamalı olup, sözlü olarak gerçekleştirilecek. Bu personel alımı, SGK'nin işleyişine ve hizmet kalitesine önemli katkılar sağlayacak. Adayların, alım sürecine dair detayları Resmi Gazete'de yayınlanan ilandan öğrenmeleri mümkün. Bu fırsat, sosyal güvenlik alanında kariyer yapmak isteyen, bu alanda uzmanlaşmayı hedefleyen adaylar için benzersiz bir fırsat sunuyor.

Benzer Haberler
İstanbul'un Hava Durumu Sürprizi: Kar Geliyor! İstanbul'un Hava Durumu Sürprizi: Kar Geliyor!
Memur ve Memur Emeklisine Zam Oranı %50! Maaşlar Yarısı Kadar Artacak! Memur ve Memur Emeklisine Zam Oranı %50! Maaşlar Yarısı Kadar Artacak!
Meteoroloji Kar Yağışlarında Tarih Verildi! Tüm Bölge Karla Kaplanacak! Meteoroloji Kar Yağışlarında Tarih Verildi! Tüm Bölge Karla Kaplanacak!
İtalyan Araç Türkiye Pazarında! Sıfır Otomobilin Fiyatı Belli Oldu! İtalyan Araç Türkiye Pazarında! Sıfır Otomobilin Fiyatı Belli Oldu!
Fiat 438 Bin TL'ye Sıfır Araç Satıyor! Fiat Panda Aralık 2023 Fiyat Listesi Gözleri Yaşarttı! Fiat 438 Bin TL'ye Sıfır Araç Satıyor! Fiat Panda Aralık 2023 Fiyat Listesi Gözleri Yaşarttı!
TBMM Sızdı! Hangi Borçları Hangi Bankalar Kapatacak! Borcu Olanlara Müjde! TBMM Sızdı! Hangi Borçları Hangi Bankalar Kapatacak! Borcu Olanlara Müjde!
ÇOK OKUNANLAR
“Kirli Sepeti” dizisine sürpriz bir isim daha katılıyor
  • 13-12-2023 11:14

“Kirli Sepeti” dizisine sürpriz bir isim daha katılıyor

Yüsra Geyik: Zamlardan dolayı taşınamıyorduk ama...
  • 13-12-2023 11:44

Yüsra Geyik: Zamlardan dolayı taşınamıyorduk ama...

50 bin TL kredi faizsiz verilecek, Bugünden itibaren bankaya koşan yaşadı
  • 15-12-2023 13:06

50 bin TL kredi faizsiz verilecek, Bugünden itibaren bankaya koşan yaşadı

Yapı Kredi Bankası Haber Verdi: Emekli Maaşlarına Bu Hafta İçinde 9000 TL Fazla Yatıracak!
  • 17-12-2023 13:36

Yapı Kredi Bankası Haber Verdi: Emekli Maaşlarına Bu Hafta İçinde 9000 TL Fazla Yatıracak!

Benzin ve Motorin Çok Ucuzladı! 15 Aralık Akaryakıt Fiyat Listesi Duyuruldu!
  • 15-12-2023 17:27

Benzin ve Motorin Çok Ucuzladı! 15 Aralık Akaryakıt Fiyat Listesi Duyuruldu!