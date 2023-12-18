SGK Personel Alımları Başladı! KPSS ile Kamu Personeli Aranıyor!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), merkezi birimlerde görevlendirilmek üzere 75 adet sosyal güvenlik uzman yardımcısı pozisyonu için personel alımı yapacağını duyurdu. Bu fırsat, kamu sektöründe kariyer yapmak isteyen adaylar için önemli bir adım niteliğinde.

Başvurular 20 Aralık'ta Bitecek

Adayların başvurularını yapabilmesi için belirlenen tarihler şu şekilde: Başvuru süreci 4 Aralık'ta başlıyor ve 20 Aralık 2023 Çarşamba günü saat 23.59'da son bulacak. Bu süreç içerisinde adayların e-Devlet üzerinden 'Sosyal Güvenlik Kurumu - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım' bölümünü kullanmaları gerekiyor. Ayrıca, başvurular isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr web sitesi üzerinden de gerçekleştirilebilecek.

Aday seçimi, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre yapılacak. Bu kapsamda, atama yapılacak kadro sayısının dört katı kadar en yüksek puanlı aday, sözlü sınava davet edilecek. Söz konusu sınav, 10 Ocak ile 19 Ocak 2023 tarihleri arasında SGK Başkanlığında yapılacak. Sınav tek aşamalı olup, sözlü olarak gerçekleştirilecek. Bu personel alımı, SGK'nin işleyişine ve hizmet kalitesine önemli katkılar sağlayacak. Adayların, alım sürecine dair detayları Resmi Gazete'de yayınlanan ilandan öğrenmeleri mümkün. Bu fırsat, sosyal güvenlik alanında kariyer yapmak isteyen, bu alanda uzmanlaşmayı hedefleyen adaylar için benzersiz bir fırsat sunuyor.