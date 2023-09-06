Advert

SGK erken emeklilik için tabuları artık yıktı! 49, 50, 51, 52 ve 53 yaşlarında emekli olmanın yolu tek bir şart

Erken emeklilik, her çalışanın hayalini kurduğu bir durumdur. Emeklilik yaşına daha erken ulaşmak, birçok kişi için finansal özgürlük ve rahat bir yaşamın kapılarını aralamak anlamına gelir.

SGK erken emeklilik için tabuları artık yıktı! 49, 50, 51, 52 ve 53 yaşlarında emekli olmanın yolu tek bir şart
YAŞAM
Yayın Tarihi : 06-09-2023 20:08

Son zamanlarda Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi gibi konular gündemi meşgul ediyor. Ayrıca, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılan açıklamalar, erken emeklilik hayalini gerçeğe dönüştürmek isteyenler için önemlidir.

Emeklilik Şartları ve SGK

Emeklilik hakkı kazanmak için Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından belirlenen belirli şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Bu şartlar, hizmet yılı, çalışma süresi ve prim ödemelerine dayanmaktadır. SGK, emeklilik hakkını giriş yılına göre değişen şartlarla tanımaktadır. Ancak, SGK bazı istisnaları da içeren bir dizi yol sunarak erken emekliliğin önünü açmaktadır.

Emeklilik Yaşı ve Giriş Tarihi

SGK, emeklilik şartlarını sigorta giriş tarihine göre belirler. Son düzenlemelere göre, 24.05.1997 ile 23.11.1998 tarihleri ​​arasında giriş yapanlar için emeklilik şartları şu şekildedir: 25 yıl hizmet süresi, 5900 gün prim ödemesi ve 57 yaş. 24.11.1998 ile 08.09.1999 tarihleri ​​arasında giriş yapanlar için ise bu şartlar şu şekildedir: 25 yıl hizmet süresi, 5975 gün prim ödemesi ve 58 yaş.

09.09.1999 tarihinden 31.12.2008 tarihine kadar giriş yapanlar için SGK, 7000 gün prim ödemesi ve 60 yaş şartını aramaktadır. 31.12.2008 tarihinden 2009 yılına kadar giriş yapanlar için ise şartlar 7100 gün prim ödemesi ve 60 yaş olarak belirlenmiştir. Ayrıca, bir yöntemle emeklilik yaşı 56, 57, 58 ve 60'tan sırasıyla 50, 51, 52 ve 54'e çekilebilmektedir.

SGK ile Erken Emeklilik

SGK, erken emeklilik için çeşitli fırsatlar sunmaktadır. Bu fırsatlardan biri ek fiili hizmet ödemesidir. Bu ödeme, yıpranma payı gibi ödemeleri içerir ve emekliliği öne çekmek isteyenlere yardımcı olur. Aynı zamanda, kadın ve erkeklere çeşitli prim ödemeleri ile daha az sürede emekli olma olanağı tanınır.

Kadınlara tanınan doğum borçlanması hakkı, anne olan kadınların emekliliklerini 6 yıla kadar öne çekebilir. Her bir çocuk için 2 yıla kadar prim ödemesini kabul eden SGK, üç çocuğa kadar prim ödemesi yapan kadınların emekliliklerini 6 yıla kadar öne çekebilmelerine olanak sağlar. Erkekler ise askerlik süresini borçlanarak emekliliklerini öne çekebilirler.

Erken emeklilik için SGK'nın sunduğu bu fırsatları kullanmak isteyenler, başvuru şartlarını inceleyerek planlarını buna göre yapabilirler. 

Benzer Haberler
Benimde evim olsun diyenler! TOKİ hızır gibi yetişti! 1+1 2++1 3+1 konutlar açıklandı! İşte taksit tutarları Benimde evim olsun diyenler! TOKİ hızır gibi yetişti! 1+1 2++1 3+1 konutlar açıklandı! İşte taksit tutarları
AFAD personel alım ilanları! Farklı kadrolarda 18-35 yaş arası personel alımı yapacak! İşte başvuru şartları AFAD personel alım ilanları! Farklı kadrolarda 18-35 yaş arası personel alımı yapacak! İşte başvuru şartları
Memur ve memur emeklilerine zam ve enflasyon farkı hesaplaması yapıldı! Bu rakamı kimse beklemiyordu! Memur ve memur emeklilerine zam ve enflasyon farkı hesaplaması yapıldı! Bu rakamı kimse beklemiyordu!
TOGG 1050 personel ve işçi alımı yapıyor: İşte iş ilanları ve başvuru şartları 2023 TOGG 1050 personel ve işçi alımı yapıyor: İşte iş ilanları ve başvuru şartları 2023
Son dakika haberi: En yetkili isim açıkladı! Dolar kuru 47.8 TL olacak Son dakika haberi: En yetkili isim açıkladı! Dolar kuru 47.8 TL olacak
Rakipler per perişan! Dacia yeni modeliyle piyasanın içinden geçti! Rakiplerinin yarı fiyatına satılıyor! Bayilerde kuyruk var! Rakipler per perişan! Dacia yeni modeliyle piyasanın içinden geçti! Rakiplerinin yarı fiyatına satılıyor! Bayilerde kuyruk var!
ÇOK OKUNANLAR
Pınar Deniz sezonu kapattı:
  • 02-09-2023 10:26

Pınar Deniz sezonu kapattı: "Artık tatili bitirip Ceylin'i mi oynasan?"

İŞKUR üzerinden Sağlık Bakanlığı hastanelere sürekli işçi alımı başladı! Güvenlik görevlisi, temizlik görevlisi, hasta karşılama başvuru şartları
  • 04-09-2023 08:13

İŞKUR üzerinden Sağlık Bakanlığı hastanelere sürekli işçi alımı başladı! Güvenlik görevlisi, temizlik görevlisi, hasta karşılama başvuru şartları

Bu mesleklerde çalışanlara talih kuşu kondu! Senelerce beklemeyin! Hemen erken emekli oluyorsunuz!
  • 05-09-2023 08:57

Bu mesleklerde çalışanlara talih kuşu kondu! Senelerce beklemeyin! Hemen erken emekli oluyorsunuz!

Renault Clio gel beni al diyor! Renault indirimin hasını yaptı! Sadece bu ay geçerli! Almayan bin pişman olur
  • 05-09-2023 20:27

Renault Clio gel beni al diyor! Renault indirimin hasını yaptı! Sadece bu ay geçerli! Almayan bin pişman olur

Kızılcık Şerbeti'nin Alev'i Müjde Uzman yeni bir aşka yelken mi açtı? O kare sosyal medyayı salladı
  • 06-09-2023 14:02

Kızılcık Şerbeti'nin Alev'i Müjde Uzman yeni bir aşka yelken mi açtı? O kare sosyal medyayı salladı