SGK erken emeklilik için tabuları artık yıktı! 49, 50, 51, 52 ve 53 yaşlarında emekli olmanın yolu tek bir şart

Son zamanlarda Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi gibi konular gündemi meşgul ediyor. Ayrıca, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılan açıklamalar, erken emeklilik hayalini gerçeğe dönüştürmek isteyenler için önemlidir.

Emeklilik Şartları ve SGK

Emeklilik hakkı kazanmak için Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından belirlenen belirli şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Bu şartlar, hizmet yılı, çalışma süresi ve prim ödemelerine dayanmaktadır. SGK, emeklilik hakkını giriş yılına göre değişen şartlarla tanımaktadır. Ancak, SGK bazı istisnaları da içeren bir dizi yol sunarak erken emekliliğin önünü açmaktadır.

Emeklilik Yaşı ve Giriş Tarihi

SGK, emeklilik şartlarını sigorta giriş tarihine göre belirler. Son düzenlemelere göre, 24.05.1997 ile 23.11.1998 tarihleri ​​arasında giriş yapanlar için emeklilik şartları şu şekildedir: 25 yıl hizmet süresi, 5900 gün prim ödemesi ve 57 yaş. 24.11.1998 ile 08.09.1999 tarihleri ​​arasında giriş yapanlar için ise bu şartlar şu şekildedir: 25 yıl hizmet süresi, 5975 gün prim ödemesi ve 58 yaş.

09.09.1999 tarihinden 31.12.2008 tarihine kadar giriş yapanlar için SGK, 7000 gün prim ödemesi ve 60 yaş şartını aramaktadır. 31.12.2008 tarihinden 2009 yılına kadar giriş yapanlar için ise şartlar 7100 gün prim ödemesi ve 60 yaş olarak belirlenmiştir. Ayrıca, bir yöntemle emeklilik yaşı 56, 57, 58 ve 60'tan sırasıyla 50, 51, 52 ve 54'e çekilebilmektedir.

SGK ile Erken Emeklilik

SGK, erken emeklilik için çeşitli fırsatlar sunmaktadır. Bu fırsatlardan biri ek fiili hizmet ödemesidir. Bu ödeme, yıpranma payı gibi ödemeleri içerir ve emekliliği öne çekmek isteyenlere yardımcı olur. Aynı zamanda, kadın ve erkeklere çeşitli prim ödemeleri ile daha az sürede emekli olma olanağı tanınır.

Kadınlara tanınan doğum borçlanması hakkı, anne olan kadınların emekliliklerini 6 yıla kadar öne çekebilir. Her bir çocuk için 2 yıla kadar prim ödemesini kabul eden SGK, üç çocuğa kadar prim ödemesi yapan kadınların emekliliklerini 6 yıla kadar öne çekebilmelerine olanak sağlar. Erkekler ise askerlik süresini borçlanarak emekliliklerini öne çekebilirler.

Erken emeklilik için SGK'nın sunduğu bu fırsatları kullanmak isteyenler, başvuru şartlarını inceleyerek planlarını buna göre yapabilirler.