Advert

SGK erken emeklilik için Pazartesi tarihini verdi! Haberi duyanlar kimlikleriyle SGK müdürlüklerine koşacak!

Sosyal güvence, çalışma hayatında maaş almanın yanı sıra emeklilik sonrasında da daha güvende bir yaşam sürmek amacıyla devletin sağladığı önemli bir imkandır.

SGK erken emeklilik için Pazartesi tarihini verdi! Haberi duyanlar kimlikleriyle SGK müdürlüklerine koşacak!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 26-08-2023 11:33

Emeklilik için gereken yaş ve prim süresini yerine getirmek gerekmektedir. Ancak belirli koşulları sağlayan kişilere erken emeklilik imkanı da sunulmaktadır. Erken emeklilik için temel şartlardan biri, kişinin sosyal güvencesinin 1999 yılı veya daha önce başlamış olmasıdır.

Sosyal Güvenlik Kurumu, 1999 yılı öncesine dayanan sigorta başlangıcı yapmış olan kişilere müjdeli haberi duyurmuştur. Bu kişiler, erken emeklilik hakkından yararlanma şansına sahiptirler. Elbette bu hakka sahip olabilmek için bazı diğer koşulların da sağlanması gerekmektedir. Bu şartları taşıyan kişiler, başvurularını Sosyal Güvenlik Kurumu'na yaparak erken emeklilik hakkını elde ederler. 

Erken emeklilik için diğer şartlar da bulunmaktadır. İlk olarak, sigorta girişinin 1999 yılı veya daha öncesine dayanması gerekmektedir. Bununla birlikte, belirli bir prim günü sayısını tamamlamış olmak da gerekmektedir. Bu sayı genellikle 3.600 iş günü veya buna denk gelen 15 yıl sigortalılık süresini içermektedir. Henüz kesin bir sayı belirlenmemiş olmakla birlikte, genel kabul gören bu koşullar arasında yer almaktadır. Bu şartları sağlayan bireyler, başvurularını yaparak erken emeklilik taleplerini iletebilirler.

Bu önemli hizmet, uzun yıllar çalışmış ve emeklilik yaşını bekleyen bireyler için büyük bir fırsattır. Ancak, 1999 yılı sonrasında sigorta başlangıcı yapmış olanlar ne yazık ki erken emeklilik hakkından yararlanamaz. 

Diğer şartlar gözetilse bile 1999 öncesi sigorta girişi yapmak, erken emeklilik talebi için en temel kriterdir. Bu nedenle, 1999 yılı sonrası sigorta başlangıcı yapmış olan bireylerin, Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvurarak erken emeklilik fırsatını değerlendirmeleri büyük önem taşır. 

Benzer Haberler
Emeklinin cüzdanı para dolacak! 16.250 TL maaş + ek ödeme hesaplara Pazartesi yatırılıyor: EYT, SSK, BAĞKUR, Emekli Sandığı hepsi Emeklinin cüzdanı para dolacak! 16.250 TL maaş + ek ödeme hesaplara Pazartesi yatırılıyor: EYT, SSK, BAĞKUR, Emekli Sandığı hepsi
Emeklilerin gözü kulağı Meclis'teydi! Bayram ettiren haber tez geldi! Seyyanen zam+İntibak! İşte emeklilere yapılacak ara zam Emeklilerin gözü kulağı Meclis'teydi! Bayram ettiren haber tez geldi! Seyyanen zam+İntibak! İşte emeklilere yapılacak ara zam
Pazartesi sabahı bankaya giden emekliye trink 13.000 TL+6.000 TL ödeme var! Pazartesi sabahı bankaya giden emekliye trink 13.000 TL+6.000 TL ödeme var!
1.874 TL ve 2.811 TL Hak Kazandınız! Hemen PTT'ye Koşa Koşa Gitmeniz Gerek 1.874 TL ve 2.811 TL Hak Kazandınız! Hemen PTT'ye Koşa Koşa Gitmeniz Gerek
Son dakika: Halkbank 6 gün içinde başvuru yapan kişilere 50.000 TL ödeme yapacak Son dakika: Halkbank 6 gün içinde başvuru yapan kişilere 50.000 TL ödeme yapacak
TOKİ bayram ettiren haberi verdi! 2+1 3+1 konutları onlarca ilde 2100-3200-4300 TL aylık taksitle satacak! İşte şartlar ve ödeme tablosu TOKİ bayram ettiren haberi verdi! 2+1 3+1 konutları onlarca ilde 2100-3200-4300 TL aylık taksitle satacak! İşte şartlar ve ödeme tablosu
ÇOK OKUNANLAR
O tarihten önce PTT'ye gidene ŞOK Sürpriz! Bakanlık 15.000 TL Ödeyecek
  • 23-08-2023 10:05

O tarihten önce PTT'ye gidene ŞOK Sürpriz! Bakanlık 15.000 TL Ödeyecek

100.000 TL ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere mest eden haber! Yapı Kredi ödeme verecek!
  • 26-08-2023 10:11

100.000 TL ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere mest eden haber! Yapı Kredi ödeme verecek!

Taylor Swift'in Hayatı Ders Oluyor
  • 20-08-2023 12:35

Taylor Swift'in Hayatı Ders Oluyor

Cumhurbaşkanı onay verdi: 14 milyon emekli listesi yayımlandı: 150.000 TL ödeme verilecek
  • 25-08-2023 08:36

Cumhurbaşkanı onay verdi: 14 milyon emekli listesi yayımlandı: 150.000 TL ödeme verilecek

12 yıl prim ödeyene emeklilik hakkı geldi! En az 7.500 TL maaşla emekli olacaklar! Yarın SGK'ya dilekçeyi verin
  • 20-08-2023 10:56

12 yıl prim ödeyene emeklilik hakkı geldi! En az 7.500 TL maaşla emekli olacaklar! Yarın SGK'ya dilekçeyi verin