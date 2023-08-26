SGK erken emeklilik için Pazartesi tarihini verdi! Haberi duyanlar kimlikleriyle SGK müdürlüklerine koşacak!

Emeklilik için gereken yaş ve prim süresini yerine getirmek gerekmektedir. Ancak belirli koşulları sağlayan kişilere erken emeklilik imkanı da sunulmaktadır. Erken emeklilik için temel şartlardan biri, kişinin sosyal güvencesinin 1999 yılı veya daha önce başlamış olmasıdır.

Sosyal Güvenlik Kurumu, 1999 yılı öncesine dayanan sigorta başlangıcı yapmış olan kişilere müjdeli haberi duyurmuştur. Bu kişiler, erken emeklilik hakkından yararlanma şansına sahiptirler. Elbette bu hakka sahip olabilmek için bazı diğer koşulların da sağlanması gerekmektedir. Bu şartları taşıyan kişiler, başvurularını Sosyal Güvenlik Kurumu'na yaparak erken emeklilik hakkını elde ederler.

Erken emeklilik için diğer şartlar da bulunmaktadır. İlk olarak, sigorta girişinin 1999 yılı veya daha öncesine dayanması gerekmektedir. Bununla birlikte, belirli bir prim günü sayısını tamamlamış olmak da gerekmektedir. Bu sayı genellikle 3.600 iş günü veya buna denk gelen 15 yıl sigortalılık süresini içermektedir. Henüz kesin bir sayı belirlenmemiş olmakla birlikte, genel kabul gören bu koşullar arasında yer almaktadır. Bu şartları sağlayan bireyler, başvurularını yaparak erken emeklilik taleplerini iletebilirler.

Bu önemli hizmet, uzun yıllar çalışmış ve emeklilik yaşını bekleyen bireyler için büyük bir fırsattır. Ancak, 1999 yılı sonrasında sigorta başlangıcı yapmış olanlar ne yazık ki erken emeklilik hakkından yararlanamaz.

Diğer şartlar gözetilse bile 1999 öncesi sigorta girişi yapmak, erken emeklilik talebi için en temel kriterdir. Bu nedenle, 1999 yılı sonrası sigorta başlangıcı yapmış olan bireylerin, Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvurarak erken emeklilik fırsatını değerlendirmeleri büyük önem taşır.