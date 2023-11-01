SGK başuzmanı bombayı patlattı: 42 43 44 46 yaşla 1999 sonrası için kademeli emeklilik 2. EYT o tarihte geliyor

Özellikle 8 Eylül 1999 tarihinden sonra işe giren milyonlarca çalışan için ikinci EYT (Erken Emeklilik Yaşı) piyangosunun tarihi belli oldu. Bu haberimizde, kademeli emeklilik düzenlemesine ilişkin detayları ve önemli bilgileri ele alacağız.

EYT ve EMADDER

AK Parti tarafından çıkartılan kanun teklifi, EYT hakkından yararlanamayan ve emeklilik hakkını kıl payı kaçıran milyonlarca çalışanı etkiledi. Bu durum, çalışanlar arasında büyük bir hak arayışını başlattı ve EMADDER (Emeklilikte Adalet Derneği) çatısı altında bir araya gelinmeye başlandı. Özellikle tek bir günle emekliliği kaçıran kişilerin dahi 17 sene daha çalışmak zorunda olması, büyük tepki çekti.

Kademeli Emeklilik Düzenlemesi: Beklentiler ve Tartışmalar

Kademeli emeklilik düzenlemesi, kamuoyunda büyük bir beklenti yaratmış durumda. Özellikle emekliliği kaçıran çalışanlar, daha adil bir sistem talep ediyorlar. Peki, kademeli emeklilik ne zaman gelecek ve çıkacak mı?

Bu konudaki görüşlerini açıklayan Özgür Erdursun, takipçilerinin "Kademeli Emeklilik ne zaman çıkar?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Kademeli emeklilik, bir sonraki Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi siyasilerin gündemi olur!" Erdursun, Türkiye'nin genel seçimlerini 5 senede bir yaptığını ve Cumhurbaşkanlığı seçiminin normale koşullarda 2028 yılında gerçekleşeceğini belirtiyor. Bu nedenle, kademeli emeklilik düzenlemesi için politik gündemin ısınması ve çalışmaların başlaması bekleniyor.

Kademeli Emeklilik Tablosu ve Kimler Erken Emekli Olacak?

Kademeli emeklilik düzenlemesi, ilk işe giriş tarihine göre emeklilik yaşının yavaşça yükseltilmesini içeriyor. EMADDER çatısı altında örgütlenen vatandaşlar, bu düzenlemenin daha adil bir sistemi temsil ettiğini savunuyorlar. İşte kademeli emeklilik tablosundan bazı örnekler:

İlk işe giriş tarihi 8 Eylül 1999 ile 2000 yılları arasında olan kişiler için kadın çalışanlar için 5975, erkek çalışanlar için ise 6250 prim günü ve kadınlarda 43, erkeklerde 45 yaşta emeklilik talep ediliyor.

2001 senesinde işe giren kişiler için yaş aynı kalmakla beraber prim gününün kadınlarda 6400 gün olması isteniyor.

Bu kişiler, seslerini duyurmaya çalışırken hem hükümetin hem de muhalefetin bir sonraki seçimde bu düzenlemeyi kullanabileceği ve muhalefetin bu tabloyu kabul etme sözü verebileceği, hükümetin ise düzenlemede değişiklik yaparak kabul edebileceği ifade ediliyor.

Kademeli emeklilik düzenlemesi, tartışmaların odağında ve beklentilerin yüksek olduğu bir konu olarak Türkiye gündeminde önemli bir yer tutuyor.