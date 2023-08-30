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SGK, bağ-kur ve SSK tüm emekli maaşlarına intibak zammı bombası patladı! Meclis'ten geçti!

Çalışma Bakanlığı tarafından sevindirici bir duyuru geldi. Çalışma Bakanlığı, Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK), BAĞ-KUR ve emekli maaşlarına 3.500 TL tutarında intibak zammını onayladı.

SGK, bağ-kur ve SSK tüm emekli maaşlarına intibak zammı bombası patladı! Meclis'ten geçti!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 30-08-2023 16:00

Meclis'ten geçti! SGK, bağ-kur ve SSK tüm emekli maaşlarına intibak zammı bombası patladı-  Çalışma Bakanlığı tarafından sevindirici bir duyuru geldi. Çalışma Bakanlığı, Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK), BAĞ-KUR ve emekli maaşlarına 3.500 TL tutarında intibak zammını onayladı. Peki, BAĞ-KUR ve SSK emeklileri için bu zammın ödeme tarihi ne zaman? İşte intibak zammıyla ilgili araştırılan detaylar...

Emekliye İntibak Zammı Alanında Hangi Değişiklikler Yapıldı?

Televizyon kanallarının aktardığı haberler doğrultusunda, bakanlığın intibak yasasıyla ilgili çalışmaları sonuçlandı. Bu düzenlemeler sonrasında emekli maaşlarının ne kadar artacağına dair kesin bir bilgi henüz mevcut değil. Ancak intibak zammı, 2020 yılında yürürlüğe girdi.

3.500 TL Ek İntibak Zammı Nasıl Hesaplanıyor?

Bu düzenleme sonrasında, 2000 yılından sonra emekli olan vatandaşlar, bu kampanyadan yararlanma arzusu içerisindeler. Ancak henüz bu kararın onaylandığını söylemek mümkün değil. Meclis'ten onay gelmemiş durumda ve hükümetin bu konuda bir adım atması beklenmiyor. Ancak bu karar onaylandığında, 5 milyon emekliye intibak zammı ödemeleri gerçekleştirilecek.

2000 yılı sonrasında emekli olanlar için yapılacak olan intibak düzenlemesi, emekli aylıklarında önemli farklılıklar doğurabilir. Bu düzenleme sayesinde, emekli aylıklarında 3.500 TL'ye kadar yükseltmeler gerçekleştirilebilecek. Özellikle düşük emekli maaşı alan bireylerin ekonomik durumları bir miktar düzelecek ve emekli maaşları arasındaki uçurum azalacak. 

Çalışma Bakanlığının intibak zammı konusundaki bu adımı, emeklilere umut olmuş durumda. Eğer bu düzenleme hayata geçerse, emekli maaşlarında ciddi bir iyileşme sağlanacak ve emekli vatandaşların yaşam standartları yükseltilebilecek.

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