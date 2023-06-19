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Gecce Magazin Haberleri

Selçuk Geçer'den kabus gibi dolar uyarısı! O tarihte 42 TL olacak yatırımcılar dikkat!

Son dönemdeki döviz fiyatlarındaki ani yükseliş, birçok vatandaşı parasının değer kaybetmesini önlemek amacıyla dolar yatırımına yönlendirdi.

Selçuk Geçer'den kabus gibi dolar uyarısı! O tarihte 42 TL olacak yatırımcılar dikkat!
Yayın Tarihi : 2023-06-19 20:41

O tarihte 42 TL olacak yatırımcılar dikkat! Selçuk Geçer'den kabus gibi dolar uyarısı-  Son dönemdeki döviz fiyatlarındaki ani yükseliş, birçok vatandaşı parasının değer kaybetmesini önlemek amacıyla dolar yatırımına yönlendirdi. Yeni kabinedeki değişikliklerle birlikte Hazine ve Maliye Bakanının değişmesi, ekonomi politikasının yeni bir yöne doğru evrilmesine neden oldu. Dolar baskısının azalmasıyla birlikte anlık bir artış yaşanırken, vatandaşlar önümüzdeki süreçte dolar ve diğer yatırım araçlarının hangi yöne doğru hareket edeceğini merak etmeye başladı.

Dolar kurundaki artış birçok ürün ve hizmete de yansımış durumdadır. Bu yansıma sonucunda vatandaşlar zorlu zamanlar yaşarken, gözler Temmuz ayında açıklanacak yeni asgari ücrete çevrilmiş durumda. Ekonomist Selçuk Geçer'in yaptığı açıklamaya göre, doların belirli bir seviyeye ulaşabileceği ifade edilmiştir.

Selçuk Geçer, kendi hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştır: "Seçimden sonraki ilk 6 ayda yine döviz dalgalanmaları olacak, doları 35-40 TL'nin altında beklememeliyiz. Zor günler bizi bekliyor olacak. Bu duruma sabretmek zorundayız. Sonrasında ise doğru modeller uygulanarak her şey dengeye oturtulabilir. 3-5 yıl sonra Türkiye eski güçlü haline gelebilir. Kim iktidara gelirse gelsin, sihirli bir değnekleri olmayacak."

Selçuk Geçer'den kabus gibi dolar uyarısı! O tarihte 42 TL olacak yatırımcılar dikkat!

Bugün itibariyle resmi verilere göre dolar kuru, yüzde 0,33'lük bir artışla 23,3253 TL seviyesinde başlamıştır. Doların hızlı yükselişi, yatırım yapmak isteyen bireylerin önümüzdeki süreç için sorularını artırmış durumdadır. Ekonomi ve finans uzmanları, faiz kararının dolar üzerinde büyük bir etkisi olacağını belirtmektedir. Önümüzdeki süreçte dövizin faiz kararına bağlı olarak hareket edeceği öngörülmektedir. Vatandaşlar, doları tercih etmek istese de ürün fiyatlarının artışı bu durumu etkiliyor. 

Editörün notu: Burada yer alan değerlendirmeler ve bilgiler yatırım kapsamında değildir. 

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