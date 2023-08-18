Selçuk Geçer el bombasının pimini çekti! Altın sahipleri karalar bağlayacak! Piyasa ters köşe olacak!

Piyasa ters köşe olacak! Selçuk Geçer el bombasının pimini çekti! Altın sahipleri karalar bağlayacak- Türkiye'de dolar kurunu ve ekonomiyi yorumlarıyla bilinen Selçuk Geçer, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 25-26 Temmuz toplantılarının tutanaklarının kamuoyuna açıklandığı bir yazı kaleme aldı. Bu yazısında, Fed'in aldığı faiz kararlarının altın piyasalarını nasıl etkilediğini ve gelecekte nelerin beklenmesi gerektiğini değerlendirdi.

Faiz Artışları ve Altın Piyasası

Selçuk Geçer'e göre, Fed'in son toplantısında 0.25 baz puanlık bir faiz artışına gitmesi, altın piyasasında belirsizlik yarattı. Tutankaklardaki ifadeler, gelecek aylarda yeni faiz artırımlarının olası senaryolar arasında değerlendirildiğini gösteriyor. Bu durum, altın fiyatlarında düşüşe neden olurken, ons altının 1890 dolar direncinin altına düşmesine yol açtı.

Altın Fiyatları ve Gelecek Beklentiler

Selçuk Geçer, altın fiyatlarının kısa vadede düşüş yaşayabileceğini, ancak bu düşüşlerin büyük ölçekte olmayacağını öne sürdü. Geçer'e göre, önümüzdeki aylarda altın fiyatları yeniden yükselişe geçecek ve yeni rekorlar kıracak. Altın fiyatlarının 2000 dolar bandını test etmesi bekleniyor. Geçer, şu an için altın fiyatlarının taban direnç seviyesini 1880 dolar olarak görüyor.

Kripto Para Piyasası ve Fırsatlar

Geçer'e göre, altın piyasasının yanı sıra daha büyük bir fırsat kripto para piyasasında bulunuyor. Fed'in sıkı para politikası nedeniyle kripto paralar baskı altında olsa da, ilerleyen aylarda özellikle altcoinlerde sürpriz yükselişler yaşanabilir. Altcoinler genellikle Bitcoin fiyatına endeksli olduğu için, Bitcoin fiyatındaki yükselişler altcoinlerin daha hızlı yükselmesine neden olabilir. Geçer, dünyanın büyük şirketlerinin kripto paralara yönelmeye başladığını belirtiyor ve küçük yatırımların kripto parada tutulmasını öneriyor.