Advert

Selçuk Geçer el bombasının pimini çekti! Altın sahipleri karalar bağlayacak! Piyasa ters köşe olacak!

Türkiye'de dolar kurunu ve ekonomiyi yorumlarıyla bilinen Selçuk Geçer, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 25-26 Temmuz toplantılarının tutanaklarının kamuoyuna açıklandığı bir yazı kaleme aldı.

Selçuk Geçer el bombasının pimini çekti! Altın sahipleri karalar bağlayacak! Piyasa ters köşe olacak!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 18-08-2023 11:23

Piyasa ters köşe olacak! Selçuk Geçer el bombasının pimini çekti! Altın sahipleri karalar bağlayacak- Türkiye'de dolar kurunu ve ekonomiyi yorumlarıyla bilinen Selçuk Geçer, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 25-26 Temmuz toplantılarının tutanaklarının kamuoyuna açıklandığı bir yazı kaleme aldı. Bu yazısında, Fed'in aldığı faiz kararlarının altın piyasalarını nasıl etkilediğini ve gelecekte nelerin beklenmesi gerektiğini değerlendirdi.

Faiz Artışları ve Altın Piyasası

Selçuk Geçer'e göre, Fed'in son toplantısında 0.25 baz puanlık bir faiz artışına gitmesi, altın piyasasında belirsizlik yarattı. Tutankaklardaki ifadeler, gelecek aylarda yeni faiz artırımlarının olası senaryolar arasında değerlendirildiğini gösteriyor. Bu durum, altın fiyatlarında düşüşe neden olurken, ons altının 1890 dolar direncinin altına düşmesine yol açtı.

Altın Fiyatları ve Gelecek Beklentiler

Selçuk Geçer, altın fiyatlarının kısa vadede düşüş yaşayabileceğini, ancak bu düşüşlerin büyük ölçekte olmayacağını öne sürdü. Geçer'e göre, önümüzdeki aylarda altın fiyatları yeniden yükselişe geçecek ve yeni rekorlar kıracak. Altın fiyatlarının 2000 dolar bandını test etmesi bekleniyor. Geçer, şu an için altın fiyatlarının taban direnç seviyesini 1880 dolar olarak görüyor.

Kripto Para Piyasası ve Fırsatlar

Geçer'e göre, altın piyasasının yanı sıra daha büyük bir fırsat kripto para piyasasında bulunuyor. Fed'in sıkı para politikası nedeniyle kripto paralar baskı altında olsa da, ilerleyen aylarda özellikle altcoinlerde sürpriz yükselişler yaşanabilir. Altcoinler genellikle Bitcoin fiyatına endeksli olduğu için, Bitcoin fiyatındaki yükselişler altcoinlerin daha hızlı yükselmesine neden olabilir. Geçer, dünyanın büyük şirketlerinin kripto paralara yönelmeye başladığını belirtiyor ve küçük yatırımların kripto parada tutulmasını öneriyor.

Benzer Haberler
Emekliler Dikkat! Yapı Kredi’den Tarihi Promosyon Fırsatı! Rakamlar Hortladı Emekliler Dikkat! Yapı Kredi’den Tarihi Promosyon Fırsatı! Rakamlar Hortladı
PTT'den Ödemenin Feriştahı Geri Döndü! Her Başvurana 1000 TL Destek PTT'den Ödemenin Feriştahı Geri Döndü! Her Başvurana 1000 TL Destek
Ziraat Bankası ve Garanti Bankası bankamatik kartı hesabınız varsa yaşadınız! Ödemeler verecek, 2 banka, duyurdu! Ziraat Bankası ve Garanti Bankası bankamatik kartı hesabınız varsa yaşadınız! Ödemeler verecek, 2 banka, duyurdu!
65 yaş aylığı, evde bakım maaşı, engelli aylığı alanlar soğuk terler döktü! Yeni zamlı maaşlar tam da bu kadar oldu 65 yaş aylığı, evde bakım maaşı, engelli aylığı alanlar soğuk terler döktü! Yeni zamlı maaşlar tam da bu kadar oldu
Yeter Artık Dedirten Araba Fiyatları 2023 Bitmeden Dibi Görecek! İşte O Tarih Yeter Artık Dedirten Araba Fiyatları 2023 Bitmeden Dibi Görecek! İşte O Tarih
TCKN Sonu 0 2 4 6 8 Olan PTT'ye Koşacak Saat 12.00'ye Kadar 15.000 TL Yatacak TCKN Sonu 0 2 4 6 8 Olan PTT'ye Koşacak Saat 12.00'ye Kadar 15.000 TL Yatacak
ÇOK OKUNANLAR
SGK destekli ödeme: Son dakika 26.580 TL ödeme almak için başvuru yapın!
  • 12-08-2023 21:27

SGK destekli ödeme: Son dakika 26.580 TL ödeme almak için başvuru yapın!

Daha ucuzu Şam'da kayısı! Hyundai'den peynir ekmek gibi sattıracak fiyat listesi ve o model açıklandı!
  • 18-08-2023 09:47

Daha ucuzu Şam'da kayısı! Hyundai'den peynir ekmek gibi sattıracak fiyat listesi ve o model açıklandı!

Parasız kaldım, param bitti demeye paydos! Bu bankadan bir mesaj atın ve 45.000 TL ödeme hesabınıza anında yatsın!
  • 13-08-2023 14:21

Parasız kaldım, param bitti demeye paydos! Bu bankadan bir mesaj atın ve 45.000 TL ödeme hesabınıza anında yatsın!

15.000-25.000-35.000-45.000-85.000 bin TL ödeme: TC kimlik sorgulaması sonrasında “Onay” alın!
  • 18-08-2023 08:55

15.000-25.000-35.000-45.000-85.000 bin TL ödeme: TC kimlik sorgulaması sonrasında “Onay” alın!

Erken emeklilik kapınıza geldi! SGK girişi 1999 2008 arası olanlar erken emekli oluyor! Tek dilekçe yeterli
  • 15-08-2023 09:14

Erken emeklilik kapınıza geldi! SGK girişi 1999 2008 arası olanlar erken emekli oluyor! Tek dilekçe yeterli