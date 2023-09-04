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Selçuk Geçer dumur olmayın diyerek bombayı patlattı! IMF geliyor dolar kuru dibi görecek!

Dolar kuru, son dönemlerde rekor üstüne rekor kırmaya devam ederken, ekonomist Selçuk Geçer'in son dolar tahmini gündemi sarsmış durumda. Selçuk Geçer, IMF'nin Türkiye'ye gelmesi durumunda doların düşebileceğini açıkladı.

Selçuk Geçer dumur olmayın diyerek bombayı patlattı! IMF geliyor dolar kuru dibi görecek!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 04-09-2023 21:31

Yüksek meblağlı dolar tahminleri ile tanınan ve geniş bir takipçi kitlesi bulunan ekonomist Selçuk Geçer, son dolar tahmini ile bir kez daha dikkatleri üzerine çekti. Selçuk Geçer, IMF'nin Türkiye'ye ziyareti ve yeni bir ekonomik anlaşma ihtimali hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Son olarak IMF'nin Türkiye ziyareti, finans piyasalarında büyük yankı uyandırdı ve Türkiye'nin yeni ekonomi yönetimi ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in IMF ile yeni bir anlaşma yapabileceği iddiaları ortaya atıldı. Ekonomist Selçuk Geçer, bu iddialara yanıt verdi.

Türkiye IMF'den Borç Alırsa Dolar Düşer mi?

Selçuk Geçer, bu iddialar üzerine yayınladığı son video ile şunları ifade etti: "Belirli zaman dilimleri içinde IMF ülkeleri denetlemek ve özellikle bankaları ve bütçeyi denetlemek amacıyla üye ülkelere ziyaretlerde bulunur. IMF, para talebi gelmediğini açıkladı. Ancak hemen 200 milyar dolar iddiaları ortaya atıldı. Hatırlatmak isterim ki, Arjantin ile masaya oturulduğunda Türkiye'den durumlar iyiydi ve 50 milyar dolar verildi, ki bu miktar ciddi bir meblağdır. Dolayısıyla, tek seferde 200 milyar dolar verme iddialarına fazla kulak asmamanızı öneririm. Döviz akışı olabilir ve dolar kuru düşebilir şeklindeki söylentilere fazla itibar etmeyin."

Dolar Kuru Adil Değeri Ne Kadar?

Dolar kuru hakkında da değerlendirmelerde bulunan Selçuk Geçer, doların şu anki gerçek değerinin enflasyona göre 42 TL olduğunu ifade etti. Kasım, Aralık ve Ocak aylarında doların 40 TL seviyesine inmemesi durumunda ciddi sorunların yaşanabileceğini belirtti.

Selçuk Geçer'in dolar tahmini, finans dünyasında büyük bir ilgi uyandırmış durumda. Ancak, doların geleceği hala belirsizliğini koruyor 

Editörün notu: Burada yer alan değerlendirmeler ve bilgiler yatırım kapsamında değildir. Haberimizde kesinlikle yatırım tavsiyesi verilmemiştir.

 

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