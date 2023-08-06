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Selçuk Geçer dolar kuru için piyasayı ters düz eden açıklamayı yaptı! Dolar kuruna yeni hamle yapılacak!

Son dönemde yaşanan faiz artışı ve Merkez Bankası'nın faiz politikasındaki değişiklikler, dolar kuru üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

Selçuk Geçer dolar kuru için piyasayı ters düz eden açıklamayı yaptı! Dolar kuruna yeni hamle yapılacak!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 1970-01-01 03:00

Ünlü ekonomist Selçuk Geçer, doların seyri konusunda önemli bir paylaşımda bulunarak, döviz hesaplarına vergi getirilebileceği iddialarını gündeme taşıdı. Geçer, bu iddiaları nasıl değerlendirdiğine dair açıklamalarda bulundu.

27 ay sonra gerçekleşen faiz artışı sonrasında dolar fiyatlarının hızla yükseldiği bir dönemden geçiyoruz. Merkez Bankası'nın aldığı bu kararın ardından, Türk Lirası'nın değer kaybı süreci devam ediyor ve bu durumun nasıl bir yol izleyeceği merak edilen konular arasında bulunuyor. Bu çerçevede, Selçuk Geçer'in yaptığı paylaşım dikkatleri çekti. Döviz hesabı bulunan vatandaşların da yakından takip ettiği bu konuda, Selçuk Geçer, döviz hesaplarına vergi getirilebileceği iddialarını gündeme getirdi. Kendi sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Geçer, bu konuda şu ifadeleri kullandı:

"Bankalardaki döviz hesaplarına vergi gelecek diyorlar. Vergi gelebilir arkadaşlar. Daha önce de böyle bir takım hatalar yapıldı. Bu hatayı yaptığınız an itibariyle kayıt dışını artırırsınız. Millet parasını bankadan çeker. Bir kereye mahsus o vergiyi öder, parasını yastık altına götürür ve ondan sonra piyasa ile banka arasındaki makas açılmaya başlar."

Geçer'in bu açıklamaları, döviz hesaplarına yönelik gelebilecek bir vergi durumunun ekonomik sonuçları ve vatandaşların davranışlarını nasıl etkileyebileceği konularında düşündürücü bir perspektif sunuyor.

Editörün notu: Burada yer alan değerlendirmeler ve bilgiler yatırım kapsamında değildir. 

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