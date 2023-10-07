Şeker hastalığına karşı kalkan gibi koruyor! Sadece 1 bardak içmek bile yetiyor

Diyabet, halk arasında şeker hastalığı olarak da bilinirken, Türkiye'de bu rahatsızlığın yaygınlığı hızla artıyor. Uluslararası Diyabet Federasyonu (IDF) tarafından yapılan son açıklamalara göre, Türkiye'de 20-79 yaş arasında bulunan yaklaşık 7 milyon birey bu hastalığa sahip. Ancak, yeni bir araştırma, koyu çayın diyabet riskini azalttığına dair önemli veriler sunuyor.

DİYABET RİSKİ VE KOYU ÇAYIN ETKİSİ

Çin'de yapılan yeni bir araştırma, koyu çay tüketiminin tip 2 diyabet riskini yüzde 28 oranında azaltabileceğini ortaya koydu. Interesting Engineering'de yayınlanan bu araştırmada, 1.923 bireyin sağlık verileri analiz edildi. Katılımcıların 352'si prediyabet, 1.135'i sağlıklı, 436'sı ise tip 2 diyabet tanısı almıştı.

Bu katılımcılar arasında, düzenli olarak çay tüketenler ile nadiren ya da hiç çay içmeyenler arasında önemli farklar bulundu. Araştırmanın detaylarını inceleyenler, çay tüketiminin vücutta nasıl bir etki yarattığını da gözlemledi.

Araştırma başyazarı Tongzhi Wu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bulgularımız çay tüketiminin, özellikle koyu çayın, kan şekeri yönetimine koruyucu etkiler sağladığını gösteriyor. Bu etkiler, diyabet hastalarının böbrek fonksiyonlarına da olumlu yansıyor," dedi.

KOYU ÇAYIN YARARLARI

Diyabet hastalarının böbrekleri, sağlıklı bireylere göre daha fazla glukozu geri alıyor. Bu, fazla glikozun vücuttan atılmayarak kan şekerini yükseltiyor. Ancak, koyu çayın bu durumu düzeltebileceği, yani böbreklerin glikozu daha az geri almasını sağlayarak kan şekerinin kontrol altında tutulabileceği belirtiliyor.

Araştırmada ayrıca, çay içmeyenlerin prediyabet ve tip 2 diyabet riskinin, koyu çay içenlere göre daha yüksek olduğunu gösteren verilere de rastlandı. Araştırmacılar şu an daha geniş kapsamlı bir çalışma planlayarak bu bulguları doğrulamayı hedefliyor.

Elbette, koyu çayın diyabet riskini tam olarak nasıl azalttığına dair kesin bilgilere sahip değiliz. Fakat bu araştırma, koyu çayın sağlıklı bir yaşam tarzını destekleyen basit bir yol olabileceğini öne sürüyor.

Sonuçlar, 2023'te Avrupa Diyabet Araştırmaları Derneği (EASD) Yıllık Toplantısı'nda paylaşıldı. Bu tür araştırmalar, diyabetle mücadelede yeni ve etkili yöntemlerin bulunmasına katkıda bulunabilir.