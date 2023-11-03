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Şehir ve üniversite hastanelerine yüzlerce personel alımı yapılıyor: En az 19.450 TL maaş... İşte başvuru şartları ve kadrolar

Sağlık sektörü, can damarlarımızdan biri olup toplum sağlığını sürdürülebilir kılmak adına hayati önem taşır.

Şehir ve üniversite hastanelerine yüzlerce personel alımı yapılıyor: En az 19.450 TL maaş... İşte başvuru şartları ve kadrolar
YAŞAM
Yayın Tarihi : 03-11-2023 08:58

Bu sektörün sağlıklı işlemesi için de gerekli personelin alımı, hizmetin kalitesi ve sürekliliği açısından kritik bir rol oynar. İşte bu bağlamda, kamu bünyesinde yer alan devlet hastaneleri, hizmetlerini aralıksız sürdürebilmek adına çeşitli kadrolarda personel alımına gitmekte ve bu alımlar birçok kişi için kariyer yolunda önemli bir adım olarak değerlendirilmekte.

Bu yazımızda, kamu hastanelerine yapılan personel alımlarının detaylarından bahsedeceğiz. Söz konusu alımlar, birçok aday için yeni bir başlangıç ve kariyer fırsatı anlamına gelebilir. Peki, devlet hastaneleri hangi pozisyonlarda personel arıyor? Başvuru süreci nasıl işliyor ve adaylardan hangi şartlar talep ediliyor? İşte bu soruların yanıtları ve çok daha fazlası haberimizin devamında sizleri bekliyor.

Hastane Bünyesine Personel Alımı Yapılacak

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi bünyesinde çeşitli pozisyonlarda toplam 39 personel alımı yapılacak. Alım yapılacak kadrolar şu şekilde:

  • 24 Büro personeli
  • 3 Spor Uzmanı
  • 2 Şoför
  • 1 Koruma ve Güvenlik Görevlisi
  • 2 Temizlik Görevlisi
  • 2 Mühendis
  • 1 Teknisyen
  • 4 Aşçı

Bartın Üniversitesi kapsamında ise toplam 26 personel alımı planlanmakta:

  • 1 Şoför
  • 8 Dersek Personeli
  • 1 Tekniker
  • 15 Büro Personeli
  • 1 Koruma ve Güvenlik Görevlisi

Karabük Üniversitesi'ne alınacak olan personel sayısı 9 olarak belirlendi:

  • 3 Büro Personeli
  • 1 Tekniker
  • 1 Teknisyen
  • 4 Destek Personeli

İzmir Bakırçay Üniversitesi ise 24 yeni personelle güçlenecek:

  • 12 Koruma ve Güvenlik Görevlisi
  • 12 Destek Personeli

Mardin Artuklu Üniversitesi personel alımında ise şu kadrolar öne çıkıyor:

  • 1 Avukat
  • 5 Büro personeli
  • 2 Temizlik personeli
  • 3 Koruma ve güvenlik görevlisi

Sağlık Bakanlığı ise engelli vatandaşlarımız için temizlik görevlisi pozisyonlarında istihdam yaratacak.

Başvuru Tarihi ve Şartları

Personel alımına ilişkin başvuru tarihleri, ilan edilen kadro listesine göre değişkenlik gösteriyor. Adaylardan beklenen başvuru şartları ise genel hatlarıyla şöyle:

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
  • En az 18 yaşında olmak.
  • İlan edilen pozisyonlar için gerekli eğitim düzeyine ve KPSS puanına sahip olmak. Bu doğrultuda adayların, 2022 yılında gerçekleştirilen KPSS'den ilgili düzeyler için belirlenen minimum puanları almış olmaları gerekiyor.
  • Görevini yapmasına engel olabilecek sağlık sorunlarının bulunmaması.
  • Adli sicil kaydının temiz olması.
  • Erkek adaylar için askerlik görevinin tamamlanmış veya askerlikle ilişiğinin olmaması.

Bu şartlar, her bir pozisyon için aranan niteliklerin bir özetidir ve başvurmadan önce ilan edilen detaylı şartların iyice incelenmesi önem arz eder.

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