Şarkıcı Şimal Kanserle Mücadelesini Kaybetti

Şarkıcı Şimal, uzun süredir savaştığı kanser nedeniyle hayatını kaybetti. Şimal Gülen’in eşi Necati Arıcı, acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

Kanserle Zorlu Bir Savaş Vermişti

2022 yılında meme kanserini yenmeyi başaran Şimal, geçtiğimiz Ocak ayında beynindeki tümör nedeniyle ameliyat olmuştu. Ancak hastalığı tekrar nüksetti. Son aylarda sağlık durumu ağırlaşan sanatçının eşi, dün yaptığı açıklamada “Durumu kritik” demişti.

Eşi Sosyal Medyadan Duyurdu

Acı haberi Necati Arıcı, sanatçının resmi sosyal medya hesabından şu ifadelerle paylaştı:

“Eşim Şimal Gülen hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi Kuşadası'nda defnedilecektir. Helallik için yer bilgisi verilecektir.”

Müzik Dünyasında Derin Üzüntü Yarattı

Şimal’in vefatı, sanat dünyasında ve hayranları arasında derin bir üzüntüye neden oldu. Sosyal medyada sanatçının sevenleri ve meslektaşları başsağlığı mesajlarıyla Şimal’i andı.