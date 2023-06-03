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Resmi Gazete'de biraz önce yayımlandı: Herkese tamı tamına 4.500 TL verilecek! Hızır gibi yetişti!

Yapılan değişiklikle birlikte, belediyeler tarafından yetkilendirilen özel şahıs veya şirketlere ait şehir içi toplu taşıma hizmeti veren araçlar için işletmecilere yapılan gelir desteği ödemeleri yüzde 50 oranında artırılmıştır.

Resmi Gazete'de biraz önce yayımlandı: Herkese tamı tamına 4.500 TL verilecek! Hızır gibi yetişti!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 03-06-2023 15:43

Herkese tamı tamına 4.500 TL verilecek! Hızır gibi yetişti! Resmi Gazete'de biraz önce yayımlandı-  Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan bir duyuruyla, ücretsiz şehir içi ulaşım hizmeti kapsamında engelli ve yaşlı bireylere sağlanan destek miktarları 1 Temmuz 2023 tarihinden itibaren artırılmıştır. Yeni yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Duyuruya göre, şehir içi toplu taşıma araçlarından ücretsiz olarak faydalanabilen engelli ve yaşlı bireyler için yapılan gelir desteği ödemeleri, yeni düzenlemeyle birlikte 4.500 liraya kadar yükseltilmiştir. Bu destek programı kapsamında şu ana kadar 1.6 milyar TL tutarında gelir desteği ödemesi gerçekleştirilmiştir. Detaylar gecce.com.tr'de. 

Yapılan değişiklikle birlikte, belediyeler tarafından yetkilendirilen özel şahıs veya şirketlere ait şehir içi toplu taşıma hizmeti veren araçlar için işletmecilere yapılan gelir desteği ödemeleri yüzde 50 oranında artırılmıştır. Bu artış, engelli ve yaşlı bireylerin daha konforlu ve ekonomik bir şekilde toplu taşıma araçlarından faydalanmalarını sağlamayı hedeflemektedir.

Resmi Gazete'de biraz önce yayımlandı Herkese tamı tamına 4.500 TL verilecek! Hızır gibi yetişti!

Yönetmelik değişikliğiyle birlikte, ödeme miktarlarının düzenlendiği belirtilmektedir. Örneğin, şehir içi toplu taşıma hizmeti veren özel deniz ulaşım araçları için yapılan aylık destek ödemeleri 3.375 liraya yükseltilmiştir. Ankara ve İstanbul büyükşehir belediyelerinde hizmet veren araçlar için yapılan destek ödemeleri ise 4.500 liraya çıkarılmıştır.

Bu düzenlemenin amacı, engelli ve yaşlı bireylerin toplu taşıma araçlarını daha rahat ve ekonomik bir şekilde kullanabilmelerini sağlamaktır. Artan destek miktarlarıyla birlikte, bu bireylerin günlük yaşamlarını sürdürmeleri ve ihtiyaç duydukları yerlere ulaşmaları kolaylaşacaktır. Ücretsiz şehir içi ulaşım hizmetinin sunulmasında belediyelerin işbirliği önemli bir rol oynamaktadır. Belediyeler, özel şahıs veya şirketlere ait ulaşım araçlarının işletmeciliğini yetkilendirmekte ve bu araçların gelir desteği ödemelerini yapmaktadır.

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