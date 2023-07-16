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Resmen duyurusu yapıldı! Gençler bayram ediyor! 30 yaşından küçük gençlere tüm Türkiye'de ücretsiz oldu

Geçtiğimiz yıl başlatılan Gezgin projesi ile devam eden ücretsiz tatil imkanı, bu yıl da Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gençlere sunuluyor.

Resmen duyurusu yapıldı! Gençler bayram ediyor! 30 yaşından küçük gençlere tüm Türkiye'de ücretsiz oldu
Yayın Tarihi : 2023-07-16 21:42

Gençler bayram ediyor! 30 yaşından küçük gençlere tüm Türkiye'de ücretsiz oldu! Resmen duyurusu yapıldı-  Geçtiğimiz yıl başlatılan Gezgin projesi ile devam eden ücretsiz tatil imkanı, bu yıl da Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gençlere sunuluyor. 18-30 yaş arasındaki gençlere yönelik olan bu proje ile Türkiye'nin çeşitli illerinde ücretsiz tatil yapma fırsatı veriliyor. Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, her ilde birer erkek ve birer kız öğrenci yurdunda gençlere ücretsiz konaklama imkanı sağlanacağını duyurdu.

Gençlere destek vermek amacıyla başlatılan bu projede, gençlerin kaldıkları ildeki önemli yerleri keşfetmelerine olanak tanınacak. Bakan Kasapoğlu, gençlere müzekart dağıtacaklarını ve gençlerin şehirlerini eşsiz bir şekilde gezebilmeleri için bütçe ayırdıklarını vurguladı. Gezgin projesi 10 Temmuz'da başlayacak ve 27 Ağustos'ta sona erecektir.

Ücretsiz konaklama için başvurular, www.seyahatsever.gsb.gov.tr internet sitesi üzerinden tamamlanabilir. Ayrıca başvuruları telefonla yapmak isteyenler 444 04 72 numaralı hattı arayabilirler.

Bu projenin gençlere ücretsiz tatil imkanı sunması, gençlerin yeni yerler keşfetmelerine ve deneyim kazanmalarına büyük katkı sağlayacaktır. Gençlerin bu fırsatı değerlendirmeleri ve ülkenin farklı bölgelerini gezerken kültürel zenginliklerini keşfetmeleri için bu projeye başvurmaları önerilir.

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