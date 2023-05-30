Resmen açıklandı! Kendi evini kendi yapmak isteyene 200.000 TL geri ödemesiz hibe ve 75.000 TL tadilat parası müjdesi!

Kendi evini kendi yapmak isteyene 200.000 TL geri ödemesiz hibe ve 75.000 TL tadilat parası müjdesi! Resmen açıklandı- Maddi olarak durumu çok iyi olmayan ama kendi evinin sahibi olmak isteyenlere devlet ev sahibi olma konusunda yardımcı olmaktadır. Bu konuda devlet desteği söz konusu olmaktadır. Evini yapmak isteyenlere devletin sunacağı desteği şartları ve kimlere verileceği merak edilmeye başlandı. Bu konuda yapılacak olan evin özelliği ne olmalı ve ne kadar destek yapılacak işte bütün konularda detaylar…

Kendi evini yapmak isteyenler başvurabilir

Devlet destekleri artarak ve de hız kesmeden verilmeye devam ediyor. Bu destek ödemeleri birçok alanda yapılmaktadır. Yeni açıklanan bu destekler arasında ev sahibi olmak isteyenlere sunulan destekler de yer aşıyor. Bu destek programında evi olmayan ve kendi başına ev yapabilecek durumu olmayanlara ev yapmaları için verilen ödem bulunuyor. Barınma destekleri ile ilgili olarak açıklanan bu destek kapsamın ev sahibi olmayan ve prefabrik ya da betonarme ev yapacak olanlara destek verileceği açıklandı. Aslında yapılan son açıklamada daha önce verilen barınma parasının miktarının arttırıldığı belirtildi.

Dar gelirli aileler için ve daha önce evi olmayan ve kendi evini yapmak isteyen kişiler için verilmekte olan desteğin arttırıldığı açıklandı. 200 bin TL'ye kadar ulaşan destek tutarları kapsamında vatandaşlar alacakları miktarı evlerinin yapımında kullanmaktadır.

2023 yılında ödemeler devam edecek

2022 yılının son dönemlerinde verilen devlet desteklerinin arttırılacağı açıklanmıştı. 2022 yılında verilen ev destek ödemesi 2023 yılında da verilmeye devam edecek. Bu ödeme 2023 yılında arttırıldı ve 200 bin TL olarak ödeneceği açıklandı. Bu haberi duyanlar arsa alarak veya sahip oldukları arsaya ev yapmak üzere başvuru yapmaktadır. Yeni ev alma fikri devlet desteği sayesinde ev yapma fikrine dönüşmüştür. Bu ödemeleri alanlar ister prefabrik ev ister betonarme ev yapabilirler.

Evi Kötü Durumda Olanlara Onarım Parası Veriliyor

Aile destek ödemelerinde ev için devlet tarafından yapılan ödemenin yanında durumu iyi olmayan ailelere evinin onarılabilecek durumda olması sebebiyle tadilat için 75 bin TL verileceği açıklandı. İşte bu kişiler 75 bin TL alıp evlerini onarabilirler veya yıkılması gereken evlerini yıkıp yeni ev için devletten destek alabilirler.

