Renault piyasayı ters düz edecek! 365.000 TL'lik modelini getirdi! Kapış kapış satılacak!

365.000 TL'lik modelini getirdi! Kapış kapış satılacak! Renault piyasayı ters düz edecek- Asya pazarında uzun süredir satılan bir araç olan Renault Kwid, sonunda Türkiye'ye ulaştı ve Avrupa'da da satışlarına devam edecek. SUV araçlarında en uygun fiyatlı otomobil olarak unvanını koruyan Kwid, şu anda daha çok Asya'da tercih ediliyor.

Renault otomobil markasının, Avrupa'daki satışlarını artırmak amacıyla böyle bir araç çıkardığı iddia ediliyor. Bu modelin ülkemizde de çok popüler olacağı söylenebilir. Uygun fiyat seçenekleriyle sunulması durumunda, Renault Kwid çok sayıda kişinin tercihi olacak ve ülkemizin yollarında sıklıkla görülecektir.

Otomobil markaları, özellikle düşük alım gücüne sahip olan ülke pazarları için özel araçlar geliştiriyor. Renault'un Brezilya ve Hindistan pazarları için ürettiği Kwid modeli de bunlardan biri. Yaklaşık beş yıldır satışta olan Renault Kwid, iki farklı motor seçeneğiyle ve uygun bir fiyatla tüketicilere sunuluyor.

Araç, 1 litrelik motor hacmine sahip olup 67 beygirlik bir güce sahiptir. Motoru atmosferik bir motordur. Geniş ailelere hitap etme açısından sınırlı bir seçenek olabilir, ancak 279 litrelik bagajı büyük fırsatlar sunmaktadır. Bununla birlikte, fiyatının düşük olması nedeniyle Renault, aracın konforundan ve sürüş hissinden biraz ödün vererek sunmuştur. Örneğin, göze hoş gelebilir, ancak aracın yakıt deposu oldukça küçüktür ve tam olarak 28 litredir. Şu anki mazot fiyatlarıyla yaklaşık 600 TL'ye doldurulabilir, bu da tek bir depo ile çok fazla kilometre yol gidemeyebileceğiniz anlamına gelir. Ancak, aracın 1.0 litrelik motor hacmi nedeniyle yakıt tüketimi düşük olacak ve cep dostu bir araç olacaktır. Ayrıca, motorda 91 Nm tork özelliği bulunmaktadır.

Asya pazarının gözdesi olan Renault Kwid artık Türkiye'de de bulunmaktadır. Uygun fiyatı ve pratik kullanımıyla dikkat çeken bu SUV otomobil, bütçesi sınırlı olan kişiler için cazip bir seçenek olabilir. Renault Kwid, Asya'da zaten popülerliğini kanıtlamış bir araç olmasıyla birlikte Türkiye'de de ilgi göreceğe benziyor.