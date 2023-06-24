Renault peynir ekmek gibi satacak arabasını Türkiye'ye getirdi; Clio modelinden daha ucuz! Herkes alacak!

Clio modelinden daha ucuz! Herkes alacak! Renault peynir ekmek gibi satacak arabasını Türkiye'ye getirdi- Türkiye'nin önde gelen ve beğenilen markalarından biri olan Renault, uzun bir süredir merakla beklenen modelini ülkemize getiriyor. Renault Kwid adındaki bu yeni SUV modeli, ülkemizdeki otomobil tutkunlarının ilgisini çekecek.

Son zamanlarda dolar kurundaki artış ve çip krizi, sıfır otomobil piyasasını etkilemiş durumda. Bu nedenle, sıfır otomobil almak isteyenler büyük markaların yeni ve daha uygun fiyatlı modellerini beklemeye başlamışlardı. Renault Kwid modeli de uzun bir süredir merakla bekleniyordu ve nihayet Türkiye'de satışa sunulacak.

Renault Kwid, 1 litrelik atmosferik motoruyla 67 beygir güç üretiyor. Ayrıca aracın torku 91 Nm seviyesinde. Otomobilin bagaj hacmi 279 litre, yakıt deposu ise 28 litrelik bir kapasiteye sahip. Yani bu otomobili tamamen doldurmak için yaklaşık olarak 600 TL'nin altında bir tutar ödemeniz mümkün olacak.

Otomobilin uzunluğu 3.731 metre, genişliği 1.579 metre ve yüksekliği ise 1.490 metre. Dinamik bir görünüme sahip olan bu otomobil, şüphesiz büyük ilgi görecektir.

Renault'un dikkat çeken modeli olan Kwid'in yakın bir zamanda ülkemizde satışa sunulması bekleniyor. Fransız otomobil devi, Asya pazarında boy gösteren bazı modellerini Avrupa'ya da getirmeyi planlıyor. Otomobil sektöründe dolaşan söylentilere göre, Renault Kwid'in Türkiye'deki satış fiyatının 550 bin TL ile 600 bin TL arasında olacağı iddia ediliyor. Renault Kwid'in en cazip yanı ise fiyatıdır. Bu otomobilin yurtdışındaki satış fiyatı vergiler dahil 350 bin TL civarındadır.