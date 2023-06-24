  • 24 HAZİRAN Cumartesi 18:04
  • HV
Gecce Magazin Haberleri
Advert

Renault peynir ekmek gibi satacak arabasını Türkiye'ye getirdi; Clio modelinden daha ucuz! Herkes alacak!

Türkiye'nin önde gelen ve beğenilen markalarından biri olan Renault, uzun bir süredir merakla beklenen modelini ülkemize getiriyor.

Renault peynir ekmek gibi satacak arabasını Türkiye'ye getirdi; Clio modelinden daha ucuz! Herkes alacak!
Yayın Tarihi : 2023-06-24 14:28

Clio modelinden daha ucuz! Herkes alacak! Renault peynir ekmek gibi satacak arabasını Türkiye'ye getirdi-  Türkiye'nin önde gelen ve beğenilen markalarından biri olan Renault, uzun bir süredir merakla beklenen modelini ülkemize getiriyor. Renault Kwid adındaki bu yeni SUV modeli, ülkemizdeki otomobil tutkunlarının ilgisini çekecek.

Son zamanlarda dolar kurundaki artış ve çip krizi, sıfır otomobil piyasasını etkilemiş durumda. Bu nedenle, sıfır otomobil almak isteyenler büyük markaların yeni ve daha uygun fiyatlı modellerini beklemeye başlamışlardı. Renault Kwid modeli de uzun bir süredir merakla bekleniyordu ve nihayet Türkiye'de satışa sunulacak.

Renault Kwid, 1 litrelik atmosferik motoruyla 67 beygir güç üretiyor. Ayrıca aracın torku 91 Nm seviyesinde. Otomobilin bagaj hacmi 279 litre, yakıt deposu ise 28 litrelik bir kapasiteye sahip. Yani bu otomobili tamamen doldurmak için yaklaşık olarak 600 TL'nin altında bir tutar ödemeniz mümkün olacak.

Otomobilin uzunluğu 3.731 metre, genişliği 1.579 metre ve yüksekliği ise 1.490 metre. Dinamik bir görünüme sahip olan bu otomobil, şüphesiz büyük ilgi görecektir.

Renault'un dikkat çeken modeli olan Kwid'in yakın bir zamanda ülkemizde satışa sunulması bekleniyor. Fransız otomobil devi, Asya pazarında boy gösteren bazı modellerini Avrupa'ya da getirmeyi planlıyor. Otomobil sektöründe dolaşan söylentilere göre, Renault Kwid'in Türkiye'deki satış fiyatının 550 bin TL ile 600 bin TL arasında olacağı iddia ediliyor. Renault Kwid'in en cazip yanı ise fiyatıdır. Bu otomobilin yurtdışındaki satış fiyatı vergiler dahil 350 bin TL civarındadır.

 

Benzer Haberler
Kıyıda, köşede toplu paranız varsa hemen bakın! İslam Memiş net konuştu! O tarihten sonra patlayacak! Kıyıda, köşede toplu paranız varsa hemen bakın! İslam Memiş net konuştu! O tarihten sonra patlayacak!
İkinci el otomobil fiyatları yüzde 55 düşecek; Artık yeni düzenlemeyle bunu yapmak hayal! Devlet el koydu! İkinci el otomobil fiyatları yüzde 55 düşecek; Artık yeni düzenlemeyle bunu yapmak hayal! Devlet el koydu!
EYT'lilere bayram öncesi kara haber! Bugün hesabınıza bakın maaşınız iptal edilmiş olabilir EYT'lilere bayram öncesi kara haber! Bugün hesabınıza bakın maaşınız iptal edilmiş olabilir
18-30 yaş arası PTT personel alımı tarihleri resmen açıklandı mı? PTT personel alımı başladı mı? İşte başvuru şartları 18-30 yaş arası PTT personel alımı tarihleri resmen açıklandı mı? PTT personel alımı başladı mı? İşte başvuru şartları
Türk Telekom 26.000 TL maaşla personel alımına başladı: İşte başvuru şartları ve kadrolar 2023 Türk Telekom 26.000 TL maaşla personel alımına başladı: İşte başvuru şartları ve kadrolar 2023
Dolar 12 gün sonra tam bu kadar olacak! Dolar biriktirenler, dolar alanlar, satanlar o rakama ulaşacak! Dolar 12 gün sonra tam bu kadar olacak! Dolar biriktirenler, dolar alanlar, satanlar o rakama ulaşacak!
ÇOK OKUNANLAR
Dönence’nin afişi yayınlandı
  • 23-06-2023 12:00

Dönence’nin afişi yayınlandı

TC kimlik numarasına 18.000 TL ödeme yatacak! Son dakika flaş haber olarak ajanslara düştü!
  • 19-06-2023 09:22

TC kimlik numarasına 18.000 TL ödeme yatacak! Son dakika flaş haber olarak ajanslara düştü!

Kapılarda kuyruklar oluşacak! BİM’de müthiş Pazar indirimleri başladı: 5 litre ayçiçek yağında 85 TL indirim yapıldı
  • 18-06-2023 08:13

Kapılarda kuyruklar oluşacak! BİM’de müthiş Pazar indirimleri başladı: 5 litre ayçiçek yağında 85 TL indirim yapıldı

Münür Yıldız’dan yeni single: Neden, neden?
  • 23-06-2023 11:50

Münür Yıldız’dan yeni single: Neden, neden?

Öğrencilere vergisiz cep telefonu ve bilgisayar müjdesi: İşte fiyatları
  • 18-06-2023 12:57

Öğrencilere vergisiz cep telefonu ve bilgisayar müjdesi: İşte fiyatları