Renault Haziran 2023 fiyat listesi şoke etti! Clio, Taliant, Megane Sedan fiyatlarına çılgın zam geldi

Clio, Taliant, Megane Sedan fiyatlarına çılgın zam geldi. Renault Haziran 2023 fiyat listesi şoke etti- Döviz kurunda yaşanan yüksek oranlı yükselişler, otomobil fiyatları üzerinde olumsuz bir etki yaratmaya devam ediyor. Son günlerde yaşanan gelişmelere göre, Renault fiyatlarına ardı ardına zam gelmeye devam ediyor. Özellikle en çok tercih edilen Renault modellerinden olan Clio, Taliant, Zoe, Captur, Megane Sedan, Austral ve Koleos modelleri, son zamdan sonra daha da yüksek fiyatlarla satışa sunulacak. Detaylar gecce.com.tr'de.

Clio Fiyatlarındaki Zam

Renault'un popüler modeli Clio, son zamla birlikte oldukça yüksek bir fiyat artışı yaşadı. Geçen ay en uygun fiyatla 546 bin liradan satılan Clio, yeni zamla birlikte 691 bin liraya kadar çıktı. Bu zamla birlikte Clio'nun fiyatına toplamda 145 bin lira zam gelmiş oldu. İşte güncel Clio fiyat listesi:

Joy 1.0 SCe 65 bg: 691.000 ₺

Joy 1.0 TCe X-Tronic 90 bg: 766.900 ₺

Touch 1.0 TCe 90 bg: 728.000 ₺

Touch 1.0 TCe X-Tronic 90 bg: 792.000 ₺

Icon 1.0 TCe X-Tronic 90 bg: 847.000 ₺

Taliant Fiyatlarındaki Artış

Taliant, Renault'un fiyatlarına zam yapılan diğer bir modeli oldu. Geçen ay en uygun fiyatla 537 bin lira olan Taliant, yeni zamla birlikte yaklaşık 150 bin lira daha pahalı hale geldi. İşte güncel Taliant fiyat listesi:

Joy 1.0 Sce 65 bg: 683.000 ₺

Joy 1.0 Turbo X-tronic 90 bg: 769.900 ₺

Touch 1.0 Turbo X-tronic 90 bg: 804.900 ₺

Zam Oranlarıyla Yükselen Zoe

Renault Zoe, diğer modellere göre daha az bir zamla karşılaştı. Geçen ay 978 bin lira olan Zoe'nin fiyatı, güncel fiyat listesine göre hala aynı. İşte güncel Zoe fiyatları:

Intense 80 kW Z.E. 50: 991.000 ₺

Intense R135: 1.146.000 ₺

Captur Ne Kadar Oldu?

Geçen ay 944 bin TL olan Captur'un fiyatına 169 bin lira zam yapıldı. Yeni fiyat listesi aşağıdaki gibidir:

Touch Plus 1.3 Mild Hybrid EDC 140 bg: 1.113.000 ₺

Icon 1.3 Mild Hybrid EDC 140 bg: 1.151.900 ₺

R.S. Line 1.3 Mild Hybrid EDC 155 bg: 1.258.000 ₺

Megane Sedan Ne Kadar Oldu?

Geçen ay 752 bin TL olan Megane Sedan'ın fiyatı 151 bin lira zamlandı ve yeni fiyat listesi aşağıdaki gibidir:

Joy 1.3 TCe 140 bg: 903.000 ₺

Joy 1.3 TCe EDC 140 bg: 974.000 ₺

Joy Comfort 1.3 TCe EDC 140 bg: 989.900 ₺

Touch 1.3 TCe EDC 140 bg: 1.007.000 ₺

Touch 1.5 Blue dCi EDC 115 bg: 1.130.000 ₺

Icon 1.3 TCe EDC 140 bg: 1.058.000 ₺

Icon 1.5 Blue dCi EDC 115 bg: 1.181.000 ₺

Austral Ne Kadar Oldu?

1 milyon 190 bin lira olan Austral modeline en büyük zam yapıldı ve araç 245 bin lira zamlandı. Yeni fiyatı ise şu şekildedir:

Techno Esprit Alpine Mild Hybrid 160 hp auto: 1.435.000 ₺

Koleos Ne Kadar Oldu?

1 milyon 415 bin lira olan Koleos modeline de 243 bin lira zam yapıldı. Yeni fiyatı ise şu şekildedir:

Icon 1.3 TCe EDC 160 bg: 1.658.900 ₺

Döviz kurundaki yükselişlerin etkisiyle Renault'un bu modellerine yapılan zamlar, araba almak isteyenler için hayal kırıklığı yaratabilir. Zam oranlarına dikkat ederek, bütçenize uygun araç seçimini yapmanız önemlidir.