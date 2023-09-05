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Renault Clio gel beni al diyor! Renault indirimin hasını yaptı! Sadece bu ay geçerli! Almayan bin pişman olur

Renault Clio, sürücüleri cezbeden özelliklere sahip bir otomobil olarak öne çıkıyor. İşte 5 Eylül 2023 tarihli fiyat listesi ve özel indirimler:

Renault Clio gel beni al diyor! Renault indirimin hasını yaptı! Sadece bu ay geçerli! Almayan bin pişman olur
YAŞAM
Yayın Tarihi : 05-09-2023 20:27

Clio, C şeklindeki Renault imzalı gündüz farları ve Pure Vision Full LED farlarıyla dikkat çekiyor. Ayrıca, krom detaylarıyla da göz alıcı bir görünüme sahip. Dinamik hatları ve çarpıcı ayrıntılarıyla Clio, güçlü bir duruş sergiliyor. Yeni kişiselleştirilebilir Multi-Sense sürüş deneyim teknolojisi, 9,3 inç boyutlu dikey tablet ekranı, kişiselleştirilebilir sürücü ekranı ve elektrikli park freni gibi özelliklerle sürücü odaklı bir iç mekan sunuyor.

Clio'da 3 farklı motor seçeneği bulunuyor: 1.0 SCe 65 bg, Turbo 1.0 TCe 90 bg ve Turbo 1.0 TCe ECO 100 bg. Bu motorlar, yüksek performanslarıyla ve düşük yakıt tüketimleriyle dikkat çekiyor. Araçta bulunan 360 derece kamera, aktif acil fren destek sistemi, eller serbest park gibi sürüşe yardımcı güvenlik teknolojileri, sürücülere üst seviye konfor ve güvenlik sunuyor.

Eylül ayına özel olarak sunulan indirim kampanyasıyla, 2023 Model Yılı Clio Joy 1.0 SCe 65 bg ve Joy 1.0 TCe 90 bg otomobillerde kendi adına vergi levhasını ibraz edenlere tam 65 bin TL indirim yapılıyor. Bu fırsatı kaçırmamak için dikkatli olun!

İşte Renault Clio'nun 5 Eylül 2023 tarihli fiyat listesi:

Joy 1.0 SCe 65 bg: 813.000 Türk Lirası

Joy 1.0 Turbo X-tronic 90 bg: 913.000 Türk Lirası

Touch 1.0 Turbo X-tronic 90 bg: 961.000 Türk Lirası

Eylül ayında Renault alanlara özel olarak sunulan "şimdi al, Nisan 2024'te ödemeye başla" fırsatı da dikkat çekiyor. Renault Clio, performansı, tasarımı ve özel indirimleriyle yeni otomobil sahibi olmak isteyenler için cazip bir seçenek sunuyor.

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