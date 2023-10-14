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Renault Clio 921.900 TL'den 505.500 TL'ye düştü: ÖTV şartsız yeni kampanya!

Türkiye'de sıfır kilometre otomobil sahibi olmanın maliyeti son dönemde yükselirken, uygun fiyatlarla araç almak isteyenler için bazı fırsatlar da mevcut. Özellikle Renault Clio kampanyası, otomobil almak isteyenler arasında büyük ilgi görüyor.

Renault Clio 921.900 TL'den 505.500 TL'ye düştü: ÖTV şartsız yeni kampanya!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 14-10-2023 17:00

Sıfır kilometre otomobil piyasası son zamanlarda büyük bir karmaşanın içine girdi. Artan fiyatlar, vatandaşların otomobil alım gücünü aştı. Üstelik taşıt kredisi imkanları da daraldı. Bu nedenle otomobil firmaları çözümü kampanyalarda buldular. Renault, Türkiye'de en çok satış yapan otomobil firmalarından biri olarak, yeni araç kampanyalarını duyurarak dikkat çekiyor. Özellikle Renault'un ÖTV'siz Renault Clio kampanyası büyük ilgi görüyor.

RENAULT CLİO YARI FİYATINA!

Otomobil almak isteyen bazı kişilere ÖTV muafiyeti hakkı tanınıyor. Özellikle engelli vatandaşlar, engel oranları yüzde 90 ve üzerindeyse, sıfır kilometre otomobil alırken ÖTV ödemek zorunda değiller. Bu, ulaşım konusunda büyük sorunlar yaşayan engelli vatandaşlara devlet desteği sunuyor. ÖTV maliyeti olmadığı için bu kişiler için sıfır kilometre araç almak neredeyse yarı yarıya daha ucuz hale geliyor.

Renault Clio için de ÖTV muafiyetli bir kampanya duyuruldu. ÖTV muafiyeti belgesine sahip olan vatandaşlar, Renault bayilerine başvurarak Renault Clio'yu özel bir fiyatla satın alabiliyorlar. Engelli vatandaşlar için özellikle otomatik vites Renault Clio için özel bir kampanya düzenlendi.

Renault Clio equilibre 1.0 Tce X-Tronic 90 bg model otomobil, ÖTV muafiyeti ile satılıyor. Normal satış fiyatı 921.900 TL olan bu araç, ÖTV muafiyeti ile sadece 505.500 TL'ye alınabiliyor. Bu fırsat fiyatı ile Renault Clio sahibi olmak isteyenler, ay sonuna kadar bu avantajı değerlendirebilirler.

Ancak ÖTV muafiyeti ile otomobil satın almanın bazı kuralları bulunuyor. Bu haktan yararlananlar, 5 yılda bir bu imkandan faydalanabiliyorlar. Aynı anda birden fazla araç almak istediklerinde 5 yıl boyunca ÖTV'siz araç alamıyorlar. Ayrıca, ÖTV ödenmeden satın alınan araçlar, 5 yıl boyunca satılamıyor. Satılmak istendiklerinde ise ödenmeyen ÖTV, devlete ödenmesi gerekiyor. 5 yıllık sürenin ardından bu tür bir kısıtlama olmuyor.

Renault Clio ile ÖTV Muafiyeti Kampanyası: Detaylar

Renault Clio kampanyasının bazı önemli detayları şunlardır:

  • Kampanya, ÖTV muafiyeti belgesine sahip olan vatandaşlar için geçerlidir.
  • ÖTV muafiyeti belgesi alabilenler, Renault bayilerine başvurarak ÖTV'siz olarak Renault Clio satın alabilirler.
  • Kampanya kapsamında sunulan araç, Renault Clio equilibre 1.0 Tce X-Tronic 90 bg modelidir.
  • Normal satış fiyatı 921.900 TL olan bu araç, kampanya ile 505.500 TL'ye satılmaktadır.
  • Kampanyadan yararlananlar, 5 yılda bir bu imkandan faydalanabilirler.

Türkiye'de sıfır kilometre otomobil almak artan maliyetlerle daha da zorlaşıyor. Ancak devletin sağladığı ÖTV muafiyeti, özellikle engelli vatandaşlar için büyük bir avantaj sunuyor. Renault Clio kampanyası, ÖTV muafiyeti ile sıfır kilometre bir otomobile uygun fiyatlarla sahip olmak isteyenlere büyük bir fırsat sunuyor. Bu kampanyadan yararlanmak isteyenlerin kampanya şartlarını dikkatlice incelemeleri ve başvurularını zamanında yapmaları önemlidir. Unutmayın, 5 yılda bir bu tür bir avantajdan yararlanma hakkınız bulunuyor.

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