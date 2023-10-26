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Real Madrid resmen açıkladı: Arda Güler'in kaderi belli oldu! Henüz daha oynamamıştı

Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan genç yetenek Arda Güler, sakatlıklar nedeniyle henüz yeni takımında forma şansı bulamadı. Bu süreçte İspanya'da da sahaya dönüş tarihi merakla bekleniyor.

Real Madrid resmen açıkladı: Arda Güler'in kaderi belli oldu! Henüz daha oynamamıştı
YAŞAM
Yayın Tarihi : 26-10-2023 20:10

İspanyol basını, Arda Güler'in sakatlıklarının ardından geri dönüşünün yakın olduğunu aktardı. Real Madrid'in, 18 yaşındaki oyuncusunun tamamen iyileşmesini beklediği belirtiliyor.

İlk Maç 5 Kasım'da Olabilir

Eğer planlar doğru giderse, Arda Güler'ın 5 Kasım'da oynanacak Rayo Vallecano maçında Real Madrid formasıyla ilk kez sahaya çıkabileceği konuşuluyor.

Sakatlıklar Arda Güler'i Engelledi

Real Madrid'e transferinin ardından iki kez sakatlık yaşayan Arda Güler, henüz İspanyol devinin formasını resmi bir maçta giyemedi. Ancak teknik direktör Carlo Ancelotti, Arda'nın durumunun iyiye gittiğini ve kısa sürede tam formuna kavuşabileceğini belirtiyor.

Çok Yönlü Bir Hücum Oyuncusu

Carlo Ancelotti, Arda Güler için "Arda her bölgede oynayabilen bir hücum oyuncusu. Oyun kurucu özelliğine sahip ama kanatlarda ya da diğer bölgelerde de oynayabilir. Herkes Arda için çok zaman harcıyor çünkü o çok genç." şeklinde açıklama yapıyor.

Başarıya Giden Yol

Real Madrid'de başarılı olmak için zamanının olduğunu belirten Ancelotti, Arda Güler'in hazır olmaya ve iyi işler yapmaya çok yakın olduğunu vurguluyor.

Tüm bu açıklamalar ve beklentiler, Arda Güler'in Real Madrid macerasının heyecanla beklenmeye devam ettiğini gösteriyor. Sakatlıklardan kurtulup sahalara dönüş yapacak olan genç yetenek, futbolseverlerin ve Real Madrid taraftarlarının büyük ilgisi altında.

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