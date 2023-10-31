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QNB Finansbank Kasım ayına özel yeni şartları açıkladı! Bu bankadan kredi almak diğer bankalara göre daha kolay! Anında onay alın!

QNB Finansbank, son kredi kampanyası kapsamında 36.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi sunuyor.

QNB Finansbank Kasım ayına özel yeni şartları açıkladı! Bu bankadan kredi almak diğer bankalara göre daha kolay! Anında onay alın!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 31-10-2023 16:13

Bu kampanyadan yararlanmak için bazı şartları yerine getirmeniz gerekmektedir. Başvuru yapmadan önce aşağıdaki bilgilere dikkat etmelisiniz:

  • Kredi başvurusu yapacak kişilerin 18 ile 65 yaş arasında olmaları gerekmektedir.
  • Bankanın kredi politikalarına uygun olmanız önemlidir.
  • Kredi notunuzun yüksek olması ve banka sicilinizin sorunlu olmaması başvurunuzun onaylanma olasılığını artırır.
  • Gelir durumunuz ve diğer banka ödemeleriniz de başvurunuzun değerlendirilmesinde etkili olacaktır.

Eğer yukarıdaki şartlara uygunsanız, 36.000 TL'ye kadar bir kredi limitine başvurabilirsiniz. Bu kredi limitini 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli olarak kullanabilirsiniz.

QNB Finansbank üzerinden 36.000 TL kredi başvurusu yapmak isterseniz, aşağıdaki yöntemleri kullanabilirsiniz:

  1. Online Başvuru: QNB Finansbank'ın resmi internet sitesine girerek online başvuru formunu doldurabilirsiniz. Başvurunuzun sonucu banka tarafından size bildirilecektir. Başvurunuz onaylandığında, en yakın şubeden kredinizi kullanabilirsiniz.

  2. SMS ile Başvuru: Kredi başvurusu yapmak için TC KİMLİK numaranızı 5030'a göndererek 5 dakika içinde başvuru sonucunuzu öğrenebilirsiniz. Onaylandığında, banka şubesine giderek krediyi kullanabilirsiniz. Limitiniz yetersizse, şubede limit artışı talep edebilirsiniz.

  3. Şube Başvurusu: QNB Finansbank şubesine giderek kimlikle başvuru yapabilirsiniz. Gişe işlemlerinden veya müşteri temsilcisi ile iletişime geçerek başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Başvurunuz onaylandığında, krediyi aynı gün içinde kullanabilirsiniz.

36.000 TL 36 Ay Vadeli İhtiyaç Kredileri

QNB Finansbank'ın yeni müşterilere özel ihtiyaç kredisi kampanyasının detayları şu şekildedir:

  • Faiz Oranı: %2,59
  • Aylık Taksit: 1.740,46 TL
  • Toplam Ödeme: 62.863,56 TL

Bu kredi kampanyası yeni müşterilere özel olarak sunulmaktadır. Faiz oranları ve ödeme planı gibi detaylar banka tarafından belirlenmektedir. Kampanya kapsamında 36.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz. Başvurunuzun sonucunu öğrenmek ve krediyi kullanmak için en yakın QNB Finansbank şubesine gitmeniz veya bankanın resmi internet sitesini kullanmanız gerekir. 

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