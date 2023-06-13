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QNB Finansbank başlattı domino taşı etkisi yaptı! TCKN üzerinden bayram öncesi 35.000 TL ödeme veriliyor!

Bu kampanya sayesinde cep telefonunuz üzerinden SMS atarak istediğiniz zaman ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilir ve onaylanan krediyi hesabınıza anında yatırabilirsiniz.

QNB Finansbank başlattı domino taşı etkisi yaptı! TCKN üzerinden bayram öncesi 35.000 TL ödeme veriliyor!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 13-06-2023 20:14

TCKN üzerinden bayram öncesi 35.000 TL ödeme veriliyor! QNB Finansbank başlattı domino taşı etkisi yaptı-  QNB Finansbank, müşterilerine hızlı ve kolay bir şekilde ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunma imkanı sunan bir kampanya başlatmıştır. Bu kampanya sayesinde cep telefonunuz üzerinden SMS atarak istediğiniz zaman ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilir ve onaylanan krediyi hesabınıza anında yatırırsınız. Detaylar gecce.com.tr'de. 

Cep Telefonuyla Hızlı Başvuru İmkanı

QNB Finansbank'ın başlattığı bu kampanya sayesinde, ihtiyaç kredisi başvurularınızı cep telefonunuz üzerinden kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz. Başvuru için gereken tek şey, SMS atmak ve T.C. Kimlik numaranızı göndermektir. Banka, T.C. Kimlik numaranızı kullanarak kredi puanınızı kontrol edecek ve uygun faiz oranlarıyla ihtiyaç kredisi almanızı sağlanır. 

QNB Finansbank başlattı domino taşı etkisi yaptı!

Hızlı Sonuç ve Kolay Kullanım

QNB Finansbank'ın cep telefonuyla ihtiyaç kredisi başvurusu kampanyası, sonuçlarınızı hızlı bir şekilde size iletme konusunda diğer bankalardan ayrılmaktadır. Başvurunuzu SMS yoluyla yaparak sadece 5 dakika içerisinde sonuç alabilir ve onaylanan krediyi hesabınıza anında yatırabilirsiniz. Bu sayede acil nakit ihtiyaçlarınızı hızlı bir şekilde karşılanır. 

Ücretli SMS Başvurusu

Cep telefonuyla kredi başvurusunda bulunmak isterseniz, ücretli bir mesaj atmanız gerekmektedir. Başvurunuzu gerçekleştirmek için T.C. Kimlik numaranızı 50 30 numarasına mesaj olarak göndermeniz yeterlidir. Finansbank, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak başvurunuzu hızlıca gerçekleştirebilir ve ihtiyaç kredinizi hemen alırsınız. 

Aynı Gün Ödeme Hizmeti

QNB Finansbank, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştiren tüm vatandaşlara aynı gün içinde hizmet ödemesi yapmaktadır. Bu sayede acil ihtiyaçlarınız için anında nakit desteği alabilir ve finansal sorunlarınızı çözersiniz. 

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