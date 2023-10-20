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PTT'den sınavsız KPSS şartsız gişe ve dağıtıcı elemanı alımı başladı mı? PTT personel alımı başvuru şartları nedir?

Ülkemizde 2023 yılı itibariyle işsizlik oranı, önceki yıllara göre oldukça artmış durumda. Bu durum, iş arayan birçok kişinin endişeli bir bekleyiş içinde olmasına neden olmuştur.

PTT'den sınavsız KPSS şartsız gişe ve dağıtıcı elemanı alımı başladı mı? PTT personel alımı başvuru şartları nedir?
YAŞAM
Yayın Tarihi : 20-10-2023 17:36

2021 yılında PTT Genel Müdürlüğü tarafından 50 bin işçi alımı yapılacağı duyurulmuştu. Ancak, son iki yıl içinde bu beklenen ilan bir türlü yayımlanmadı. Bu nedenle iş arayanlar, bu alımların gerçekleşip gerçekleşmeyeceği konusunda belirsizlik yaşamaktadır. Ancak uzmanların görüşlerine göre, PTT'nin KPSS şartı aramadan yeni işçi alımı yapacağı duyurulmuştur. Her ne kadar bu olumlu bir gelişme olsa da, konuyla ilgili henüz resmi tarihler açıklanmamıştır.

İş ilanında, ağırlıklı olarak gişe ve dağıtıcı elemanı kadrolarının açılacağı belirtilmektedir. Bunun dışında, büro memuru, avukat, mimar ve mühendis gibi farklı meslek gruplarına da personel alınması tahmin edilmektedir. İlerleyen günlerde, kadro sayılarının netleşmesi beklenmektedir. Tüm bu bilgilere dayanarak, PTT'nin KPSS puanına gerek duymadan alım yapacağı gündemde sıklıkla konuşulan bir konu haline gelmiştir.

PTT Genel Başvuru Şartları

PTT ilanlarına başvuruda bulunmak isteyen adayların, belirli şartları yerine getirmeleri gerekmektedir. Bu şartlar genellikle aşağıdaki gibi sıralanabilir:

  1. Yaş Şartı: Adaylar, başvuru yaptıkları tarihte 18 yaşını doldurmuş olmalı ve 35 yaşından küçük olmalıdır.

  2. Vatandaşlık Şartı: Başvuran adaylar, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmalıdır.

  3. Adli Sicil: Adayların adli sicil kaydı olmamalıdır.

  4. Askerlik Durumu: Askerlikle ilişiği olan adayların, askerlik hizmetini tamamlamış veya muaf olmuş olmaları gerekmektedir.

  5. Disiplin Cezası: Çalışan veya çalışma geçmişi olan adayların disiplin cezası almamış olmaları gerekmektedir.

Bu şartlara uygun adaylar, PTT personel alımı ilanlarına başvuruda bulunabilirler.

PTT Personel Alımları Ne Zaman Başlayacak?

PTT'nin personel alımları, kadro sayılarının belirlenmesi ve ilan edilmesi sonrasında başlayacaktır. Uzman görüşlerine göre, bu alımların 2023 yılının sonlarına doğru, özellikle kasım ve aralık aylarında gerçekleşmesi tahmin edilmektedir.

Başvurular, e-devlet şifreleriyle online platform üzerinden yapılacaktır. Şahsen başvurular kabul edilmemektedir. Bu nedenle PTT ile kariyer hedefi olan bireyler, belirli aralıklarla PTT resmi duyurular adresini takip etmelidirler.

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