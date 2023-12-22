PTT özel ihtiyaç kredisi başladı! Kişiye özel: Limitler 50.000 TL

PTT özel ihtiyaç kredisi başladı! Kişiye özel: Limitler 50.000 TL

PTT özel ihtiyaç kredisi başladı! Kişiye özel: Limitler 50.000 TL
YAŞAM
Yayın Tarihi : 22-12-2023 11:26

Bu özel ihtiyaç kredisi için başvurular, PTT ve Aktif Bank kanalları üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Başvurularını tamamlayan vatandaşlar, aynı zamanda cep telefonlarından SMS ile de kredi başvurusu yapma şansına sahipler. Başvuruları değerlendirilen ve belirlenen politikalara uygun olan vatandaşlar, aynı gün içinde kredi ödemelerini alabiliyorlar.

Başvuru için aranan şartlar arasında, 18 yaşından büyük olmak ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak yer alıyor. Ayrıca, başvuruda bulunanların herhangi bir bankada icralık dosyalarının olmaması, başvuru sürecini hızlandırıcı bir faktör olarak karşımıza çıkıyor.

Özellikle emekli vatandaşlar için de bu kampanya oldukça avantajlı. Emekli maaşlarını PTT üzerinden alan vatandaşlar, maaş hesapları aracılığıyla kolayca ihtiyaç kredisi kullanabiliyorlar. Ancak, emekli kredisi kullanmak isteyenlerin öncelikle emekli maaşlarını PTT şubesine taşımaları gerekiyor.

50.000 TL'ye kadar olan kredinin faiz oranı %4.89 olarak belirlenmiş, vade süresi ise 36 ay. Bu krediden faydalanmak isteyenlerin ödeyeceği tahsis ücreti ise 287,50 TL olarak belirlenmiştir. Aylık taksit tutarı ise 3.566,33 TL olarak hesaplanmıştır ve bu tutar, kredi vadesi boyunca sabit kalacaktır.

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