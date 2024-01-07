PTT nakit ödemeye devam ediyor: 6 gün içinde başvuru yapmanız gerekiyor!

PTT üzerinden ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşları için yeni bir duyuru yapıldı ve 6 gün içinde başvuru yapacak olan tüm vatandaşlara bireysel tüketici kredisi verileceği açıklandı. PTT üzerinden yapılacak olan bu Kredi kampanyasında aktif Bank aracılığı ile birlikte vatandaşlara düşük faizli ve kredi puanı düşük olsa bile 50.000 TL'ye kadar 36 ay vadeli kredi ödemesi gerçekleştirilecek.

PTT ihtiyaç kredisi adında başlatılan bu kampanyaya katılmak isteyen vatandaşlar en yakın PTT şubesine giderek bireysel müşteri temsilcisi üzerinden kredi başvurularını gerçekleştirebilir. PTT üzerinden emekli maaşı alıyorsanız da daha yüksek limitlerde kredi kullanabilir ve daha önce Kredi kullansanız bile sizler için hazırlanan limitleri öğrenebilirsiniz.

PTT üzerinden kredi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar aynı zamanda cep telefonları üzerinden SMS atarak da Kredi başvurularını gerçekleştirebiliyor. PTT yazıp boşluk bırakıp 11 haneli kendi kimlik numaranızı da yazarak bu mesajı 30-50 numarasına göndererek PTT üzerinden ne kadar kredi onayı aldığınızı hemen görebilirsiniz.