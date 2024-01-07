PTT milyonlarca kişiye duyurdu! Pazartesi ve sonraki gün Nakit ödeme 50 Bin TL olacak

Milyonlarca vatandaş, pazartesi gününden itibaren PTT şubelerinde gerçekleştirilecek yeni bir kredi başvuru imkanıyla tanışacak. Artık sadece TC kimliği ile başvuru yapabilen vatandaşlar, gelir belgesi olmaksızın 50.000 TL'ye kadar kredi alabilecek. PTT'nin başlattığı bireysel tüketici kampanyası, nakit ihtiyacı olanlara düşük faiz oranlarıyla 36 ay vadeli ödeme seçeneği sunuyor.

PTT'nin yeni kredi kampanyası, özellikle diğer bankalarda Kredi notu düşük diye reddedilen vatandaşları sevindirecek nitelikte. Banka hesabı olanların işlemlerini hızlı bir şekilde gerçekleştirebileceği belirtilirken, Kredi notu düşük olan bireylerin de bu avantajdan yararlanabileceği vurgulanıyor. PTT ve aktif Bank işbirliğiyle yapılan bu kampanya, diğer bankalardan onay alamayanlara 50.000 TL kredi kullanma fırsatı sunuyor.

Özellikle diğer bankalarda reddedilenler için PTT, acil ihtiyaç kredisi başvurularını kolaylaştırıyor. Kimlikleriyle PTT şubelerine başvuran vatandaşlar, gelir belgesi olmadan 50.000 TL'ye kadar kredi kullanabilecekler. Ayrıca, cep telefonları üzerinden SMS atarak başvuru sonuçlarını öğrenme imkanı da sunuluyor. "PTT" yazıp boşluk bırakarak TC kimlik numarasını 50 30 numarasına gönderenler, hızlı bir şekilde başvuru sonuçlarını alabiliyor.

PTT'nin ihtiyaç kredisi kampanyasıyla ilgili detaylı bilgiler, PTT'nin resmi internet sitesinden edinilebiliyor. Özellikle emekli olan vatandaşlar, emekli maaşı hesapları üzerinden yüksek limitli emekli kredisi kullanma şansına sahipler. Bu yeni kampanya, nakit ihtiyacı olan vatandaşlara kolaylık sağlayarak finansal çözümler sunuyor. Hızlı, pratik ve gelir belgesiz kredi imkanıyla PTT, vatandaşların mali ihtiyaçlarına çözüm sunmaya devam ediyor.