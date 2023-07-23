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PTT KPSS şartsız postacı, şoför, gişe memuru ilan tarihi - Temmuz ayı PTT personel alımı başvuru şartları!

Türkiye Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT), binlerce vatandaşı memur kadrolarında istihdam etmek için sınavsız personel alımı yapacağını duyurdu.

PTT KPSS şartsız postacı, şoför, gişe memuru ilan tarihi - Temmuz ayı PTT personel alımı başvuru şartları!
Yayın Tarihi : 2023-07-23 14:12

Temmuz ayı PTT personel alımı başvuru şartları! PTT KPSS şartsız postacı, şoför, gişe memuru ilan tarihi - Türkiye Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT), binlerce vatandaşı memur kadrolarında istihdam etmek için sınavsız personel alımı yapacağını duyurdu. Bu duyuru, iş arayan vatandaşlar arasında büyük bir merak ve ilgiyle karşılandı. Avukat, mühendis, büro görevlisi, mimar, postacı, şoför, gişe memuru gibi farklı kadrolarda istihdam edilecek olan personeller için başvuruların ne zaman alınacağı merakla bekleniyor.

Başvuru Şartları ve Özel Koşullar

 

PTT'ye başvuruda bulunmak isteyen adayların belirli nitelikleri taşıması gerekmektedir. Genel başvuru şartlarına ek olarak, her pozisyon için özel koşullar da bulunmaktadır. KPSS koşulunun olmadığı ve sınavsız yapılacak bu alımlarda, adayların otuz beş yaşından gün almamış olması gerekmektedir. Başvurular için belirlenen son tarihlerin takip edilmesi önemlidir.

Genel Başvuru Şartları:

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  • Askerlik ile ilişiği olmamak veya askerlik görevini tamamlamış olmak,
  • On sekiz yaşından büyük ve otuz beş yaşından küçük olmak,
  • Sağlık açısından mesleği yapmasına engel bir durumu bulunmamak,
  • Arşiv ve güvenlik soruşturmasını geçerli bir şekilde tamamlamış olmak.

Başvuru Tarihleri ve Detaylar

 

PTT'nin uzun bir süredir alım yapmamış olması nedeniyle, bu yıl daha fazla personel alımı yapması beklenmektedir. Yapılacak olan sınavsız personel alımlarının detayları ve başvuru tarihleri için PTT'nin resmi internet sitesini ve ilanlarını yakından takip etmek önemlidir. İlanların yayınlanmasıyla birlikte başvuru şartları ve süreçlerine dair tüm bilgiler adaylarla paylaşılacaktır.

PTT'nin sınavsız personel alımı, iş arayan binlerce vatandaş için büyük bir fırsat olarak görülmektedir. Avukat, mühendis, büro görevlisi, mimar, postacı, şoför, gişe memuru gibi çeşitli kadrolarda istihdam edilecek olan personeller için belirlenen başvuru şartlarına uygun olan adaylar, PTT'nin resmi internet sitesinden yapılan ilanları takip ederek başvurularını gerçekleştirebilirler. Bu süreçte adayların tüm koşullara dikkat etmeleri ve gerekli belgeleri tamamlamaları büyük önem taşımaktadır. Unutmayın, PTT'nin sınavsız personel alımıyla ilgili en güncel bilgilere resmi kaynaklardan ulaşabilirsiniz.

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