PTT Emekli Kredisi İle Tüm Emeklilere Destek Olacak, 100.000 TL'ye Kadar Yükseltilen Limitlerde, Hızlı Onay Var...

PTT emekli kredisi ile birlikte, Nakit kredi kullanmak isteyenlere hemen aynı gün içinde destek olacak. Emekli kredisi verilecek olan kişilerin, Maaşlarının PTT üzerinde olması şartı ile tam tamına 100 bin TL ödenecek. Emekli kredisi kampanyası ile birlikte PTT üzerinden işlem yapacak olan kişiler bu ödemelerin nasıl olduğunu merak etmektedir. Nakit kredi almak için başvuru yapacak olan kişilere banka hemen aynı gün içinde destek ödemesi vermektedir. PTT üzerinden emekli kredisi almak istiyorsanız, Başvurunuzu hemen aynı gün içinde hesaba atabileceksiniz.

PTT EMEKLİ KREDİSİ KAMPANYASI

PTT emekli kredisi kampanyasında başvuru şartlarına uygun olan kişilere hemen ödeme yapılacaktır. Kredi alacak kişilere uygun faizlerle hemen ödeme verilecektir. PTT üzerinden emekli kredisi almak için başvurunuzu yapmadan önce bu bankadan maaş almanız önemlidir. PTT üzerinden emekli maaşı almıyorsanız banka size bu ödemeleri yapmayacaktır. PTT emekli maaşınızı taşıma işlemleri bittikten sonra, Banka müşterisi olan kişiler ilk maaşını çektikten sonra, PTT şubelerine giderek 100 bin TL kredi kullanabilirler.

PTT SMS İLE EMEKLİ KREDİSİ

PTT uzun süredir kendi bankasından maaş alan kişilere ayrıca SMS ile kredi imkanı sağlamaktadır. SMS ile kredi almak istiyorsanız PTT yazın boşluk bırakın TC kimlik numarasını yazın 30 50 numarasına mesaj olarak gönderin. Bu şekilde mesaj gönderen herkes, 5 dakika içinde kredi sonucunu Aktifbank ile öğrenecektir. Banka sizin kredi geçmişinizi sorgulayacak ve emekli kredisi onay verecektir.