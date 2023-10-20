Pringles markette neden yok, Pringles neden yasaklandı, nerede üretiliyor?

Peki, neden Pringles Türkiye'de bu kadar zor bulunur hale geldi? İşte bu sorunun cevabı ve Pringles'in içeriği hakkında detaylar.

Pringles, dünyanın dört bir yanında popüler olan ve özellikle eşsiz kutusuyla tanınan bir cips markasıdır. Tek kullanımlık teneke kutusu, herkesin aklında yer etmiş bir tasarım haline gelmiştir. Ancak son zamanlarda Türkiye'de Pringles bulmak oldukça zorlaştı.

Pringles İçeriği

Pringles içeriği, Gıda Dedektifi tarafından şu şekilde açıklanmaktadır:

Kurutulmuş patates

Bitkisel yağ (Ayçiçek, Mısır)

Pirinç unu

Buğday nişastası

Mısır unu

Aroma vericiler

Emülgatör (Yağ asitlerinin mono ve digliseritleri)

Maltodekstrin

Tuz

Renklendirici (Anatto)

Pringles Original Sade Patates Cipsi'nin besin değerleri ise şu şekildedir:

Enerji: 359,8 kcal

Karbonhidrat: 35,7 gr.

Yağ: 23,1 gr.

Protein: 2,8 gr.

Lif: 1,9 gr.

Tuz: 0,9 gr.

Not: Besin değerleri tek küçük paket (70 gr.) ürün için verilmiştir.

Neden Türkiye'de Yok?

Artık raflarda Pringles göremeyen vatandaşlar, bunun nedenini araştırmaya başladı. Konu hakkında son dakika açıklaması geldi ve yıllardır Türkiye'de satışta olan Belçika merkezli Pringles'in artık satılmayacağı, Pringles'in Türkiye'den çekildiği yönünde bilgilere ulaşıldı.

Özellikle pandemi döneminde ürün tedarikinde yaşanan sıkıntılar ve ithalat sorunları, bazı ürünlerin Türkiye pazarında bulunmamasına neden olmuş olabilir. Pringles'in Türkiye'den çekilmiş olması, cips severler için üzücü bir gelişme olsa da, yerel alternatifler ve benzer ürünlerle bu açığı kapatmak mümkün olabilir.

Sonuç olarak, Pringles'in Türkiye'de bulunmaması, ithalat ve tedarik sorunlarından kaynaklanıyor gibi görünmektedir. Ancak bu durum, yerel ürünlerin daha fazla tercih edilmesine ve yeni lezzetlerin keşfedilmesine de fırsat tanıyabilir.

Pringles Alternatifleri

Pringles'i özleyenler için Türkiye'de birçok yerel cips markası bulunmaktadır. Bu markaların ürünleri, farklı tatlar ve lezzetler sunabilir. Ayrıca, patates cipsi dışında mısır cipsi gibi alternatifler de mevcuttur. Pringles olmadan da cips keyfi yaşamak mümkün!