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Polis nasıl olunur? PMYO polislik alımı başvuru şartları nedir? İşte tüm detaylar

PMYO polis alımı için adaylar Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) katılmak zorundadır. Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu olan TYT'den 250 ham puan ve 26 yaşını geçmemiş olma şartıyla başvuru yapılabilir.

Polis nasıl olunur? PMYO polislik alımı başvuru şartları nedir? İşte tüm detaylar
Yayın Tarihi : 2023-07-22 15:02

PMYO polislik alımı başvuru şartları nedir? İşte tüm detaylar... Polis nasıl olunur- PMYO, Polis Meslek Yüksek Okulu'nun kısaltmasıdır. Bu okula yapılan alımlarda adaylar 2 yıllık eğitime alınır. 2 yıllık üniversite olarak kabul edilen PMYO'da adaylar 2 sene boyunca eğitim alır ve bu sürecin sonunda okuldan mezun olarak polis memuru olarak Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) bünyesinde görev almaya başlarlar. PMYO'yu başarıyla tamamlayan öğrenciler ön lisans mezunu olarak nitelendirilirler.

Nasıl Polis Olunur?

PMYO polis alımı için adaylar Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) katılmak zorundadır. Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu olan TYT'den 250 ham puan ve 26 yaşını geçmemiş olma şartıyla başvuru yapılabilir. Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olan adaylar arasından yapılacak alımda kadın adayların boyu 162 cm, erkek adayların boyu ise 167 cm'den kısa olmamalıdır. Ayrıca, adayların beden kitle indeksi 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmalıdır.

Başvurular ve Sonuçlar

PMYO polis alımı için başvurular Polis Akademisi Başkanlığı tarafından Ağustos ayında alınacaktır. Başvuru sonuçları değerlendirildikten sonra uygun adaylar PMYO eğitimine katılmaya hak kazanır. 2 yıl süren eğitimin sonunda öğrenciler okuldan mezun olarak polis memuru olarak göreve başlarlar.

PMYO polis alımı için TYT'den 250 ham puan ve diğer belirtilen şartları sağlayan adaylar başvuru yapabilirler. PMYO'yu başarıyla tamamlayan öğrenciler ön lisans diploması alarak polis memuru olarak görev yaparlar. Adaylar, Polis Akademisi Başkanlığı'nın belirleyeceği tarihlerde başvurularını gerçekleştirebilir ve polis olma hayalini gerçekleştirebilirler.

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