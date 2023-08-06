PİYASALAR ŞAHA KALKTI! Dolar, Euro ve Altın hepsi roket gibi çıktı!

Son zamanlarda Türk Lirasının değer kaybetmesi, birikimlerini ya da yatırımlarını yabancı para birimleri üzerinden değerlendiren milyonlarca yatırımcıyı etkiledi. Özellikle dolar, euro ve altındaki yükseliş, Türk Lirasının zayıflamasına karşı korunma arayışında olanlar için önemli bir fırsat sunuyor. Gram altın, çeyrek altın, dolar ve euro gibi yatırım araçları da bu trendden olumlu yönde etkileniyor.

Piyasaların Güncel Durumu ve Öne Çıkan Gelişmeler

10 Ağustos Perşembe günü piyasalarda hareketlilik belirgin bir şekilde hissediliyor. Gram, çeyrek ve yarım altında yaşanan yükselişler, piyasaların yukarı yönlü ivmeli hareket ettiğini gösteriyor. Aynı şekilde, Euro ve dolar da ivme kazanarak yükselişe geçti. İşte günün ekonomi ve para piyasalarındaki son durumu:

Doların Yükselişi Devam Ediyor

Ünlü ekonomistlerin yaptığı tahminlere göre, doların Türk Lirası karşısındaki yükselişi devam ediyor. Son haftalarda beklenen 27 TL seviyesine ulaşan dolar kuru, yüzde 0,16 oranında artışla 27,0330 TL'den işlem görüyor. Doların güncel alış ve satış fiyatları ise sırasıyla 27,0322 TL ve 27,0400 TL olarak belirlenmiştir.

Euro Değer Kazanmaya Devam Ediyor

Dolar endeksli olarak Euro TL paritesi de yükselişini sürdürüyor. Avrupa'nın para birimi olan Euro, yüzde 0,30'luk bir artışla 29,7219 TL'den işlem görüyor. Euro'nun günlük alış ve satış fiyatları ise sırasıyla 29,7105 TL ve 29,7188 TL olarak kaydedilmiştir.

Altın Yatırımcılarının Gözdesi: Gram, Çeyrek ve Yarım Altın

Türkiye'de sıklıkla yatırım aracı olarak tercih edilen altın türleri de yükseliş eğilimini sürdürüyor. Gram altının güncel alış fiyatı 1.666,41 TL, satış fiyatı ise 1.666,69 TL olarak belirlenmiştir. Aynı şekilde çeyrek altının alış fiyatı 2.666,26 TL, satış fiyatı ise 2.725,04 TL olarak güncellenmiştir.

Yarım altın ise gün içerisinde alışını 5.315,85 TL'den, satışını ise 5.450,08 TL'den gerçekleştiriyor. Bu yükseliş trendi, altın yatırımcıları için cazip fırsatlar sunuyor.