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Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım tatilde!

Pınar Deniz ile sevgilisi Kaan Yıldırım, tatil sezonunu açtı. Çift, Bodrum'da görüntülendi. Yıldırım, sevgilisini öpmelere doyamadı

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım tatilde!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 15-06-2023 11:36

Kanal D’nin sevilen dizisi “Yargı”nın Ceylin’i Pınar Deniz sezon finalinin ardından oyuncu sevgilisi Kaan Yıldırım’la Bodrum’da tatile çıktı. Ünlü çift önceki gün Demircikoy’daki bir otelin plajında görüntülendi.

Denizin ve güneşin tadını çıkaran çiftten Kaan Yıldırım, sevgilisini öpmelere doyamadı.

 Deniz’in ayaklarına masaj yapan Yıldırım’ın romantik halleri objektife böyle yansıdı.


Şezlongta romantik anlar yaşayan Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, daha sonra soluğu denizde aldı.

Pınar Deniz, iskeleden balıklama atlayış yapan sevgilisinin fotoğraflarını çekti.

Kaan Yıldırım’ın ardından iskeleden kendisini serin sulara bırakan ünlü oyuncu, yoğun geçen sezonun yorgunluğunu serin sularda attı.

Romantizmi suya da taşıyan çift, gazetecilerin objektiflerine böyle yansıdı.



İşte Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım'ın tatilinden kareler:


 

 

 

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