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Gecce Magazin Haberleri

Piknik ve mutfak tüpü fiyatlarına kallavi zam geldi! (Aygaz, İpragaz ve Bizim Gaz 2 ve 23 kg tüp fiyatları kaç para oldu?)

Son dakika haberine göre, mutfak ve piknik tüpü fiyatlarına zam geldi. Aygaz, İpragaz ve Bizim Gaz gibi firmaların satışa sunduğu tüplerin fiyatlarında artış yaşandı.

Piknik ve mutfak tüpü fiyatlarına kallavi zam geldi! (Aygaz, İpragaz ve Bizim Gaz 2 ve 23 kg tüp fiyatları kaç para oldu?)
Yayın Tarihi : 2023-06-19 15:49

Son dakika haberine göre, mutfak ve piknik tüpü fiyatlarına zam geldi. Aygaz, İpragaz ve Bizim Gaz gibi firmaların satışa sunduğu tüplerin fiyatlarında artış yaşandı. Bu zam, döviz kurundaki yükselişten kaynaklanmaktadır.

Öncelikle, Aygaz'ın güncel tüpgaz fiyatları şu şekildedir: Aygaz mini 2 kg ev tüpü yeni zamlı fiyatı 85,00 Türk Lirası, Aygaz 12 kg tombul ev tüpü yeni zamlı fiyatı 365,00 Türk Lirası, Aygaz maksi tombul 12 kg tüpü yeni zamlı fiyatı 375,00 Türk Lirası ve Aygaz 12 kg valfli uzun ev tüpü yeni zamlı fiyatı 375,00 Türk Lirası olarak belirlenmiştir.

İpragaz'ın güncel tüpgaz fiyatları ise şu şekildedir: İpragaz 2 kg gri piknik tüpü yeni zamlı fiyatı 71,00 Türk Lirası, İpragaz 12 kg ev tüpü yeni zamlı fiyatı 355,00 Türk Lirası, İpragaz 24 kg ticari tüpü yeni zamlı fiyatı 717,00 Türk Lirası, İpragaz 45 kg sanayi tüpü yeni zamlı fiyatı 1.332,00 Türk Lirası ve İpragaz 45 kg propan tüpü yeni zamlı fiyatı 1.418,00 Türk Lirası olarak güncellendi.

Bizim Gaz'ın güncel tüpgaz fiyatları ise şu şekildedir: Bizim Gaz 2 kg gri piknik tüpü yeni zamlı fiyatı 71,00 Türk Lirası, Bizim Gaz 12 kg ev tüpü yeni zamlı fiyatı 355,00 Türk Lirası, Bizim Gaz 24 kg ticari tüpü yeni zamlı fiyatı 717,00 Türk Lirası, Bizim Gaz 45 kg sanayi tüpü yeni zamlı fiyatı 1.332,00 Türk Lirası ve Bizim Gaz 45kg propan tüpü yeni zamlı fiyatı 1.418,00 Türk Lirası olarak belirlendi.

Bu zamlarla birlikte mutfak ve piknik tüpü fiyatlarının oldukça yüksek seviyelere tırmandığı görülmektedir. Bu durum, tüketicileri mutfak ihtiyaçlarını karşılamak ve piknik gibi aktivitelerde gaz kullanmak konusunda daha planlı ve dikkatli olmaya yönlendirebilir.

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