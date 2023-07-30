Peynir ekmek gibi satacak! TOGG'dan daha ucuza satışa çıktı! Bayilerde kuyruk oluştu!

Bayilerde kuyruk oluştu! Peynir ekmek gibi satacak! TOGG'dan daha ucuza satışa çıktı- Türkiye'nin yerli elektrikli otomobil markası Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), 2023 Temmuz ayında gerçekleşen rekor düzeydeki vergi artışının ardından satış fiyatlarında değişiklik yaptı. Yeni fiyatlarla birlikte TOGG'un popüler modellerinden T10X ve V2 RWD Standart Menzil, alıcılarıyla buluşacak.

TOGG T10X Modeli Yeni Fiyatıyla Dikkat Çekiyor

TOGG T10X modeli, elektrikli otomobil tutkunlarının beğenisini kazanan ve performansıyla öne çıkan bir araç olma özelliğini koruyor. 2023 Temmuz ayı itibarıyla yapılan güncellemeyle birlikte T10X modelinin fiyatı 1 milyon 207 bin TL'den 1 milyon 227 bin 500 TL'ye yükseldi. Bu fiyat değişikliği, vergi artışının yanı sıra güncellenen özelliklerin de katkısıyla açıklanıyor.

TOGG V2 RWD Standart Menzil Modeli Yenilenen Fiyatıyla Alıcıları Bekliyor

TOGG'un diğer dikkat çeken modeli olan V2 RWD Standart Menzil de güncellenen fiyatıyla otomobilseverlerin ilgisini çekiyor. Yeni fiyatıyla V2 RWD Standart Menzil modeli, 1 milyon 307 bin TL'den 1 milyon 329 bin 500 TL'ye yükseldi. Bu fiyat değişikliği, aracın sunduğu performans ve dayanıklılık özelliklerini desteklemek için yapılmıştır.

TOGG'dan Mahrum Kalmak İstemeyenler Opel Astra HB Elektrikli Versiyonuna Yöneldi

TOGG'un fiyatlarındaki artışla birlikte, bütçesi sınırlı olan otomobilseverlerin tercihi farklı markalara yönelebiliyor. Opel, elektrikli otomobil portföyünü genişletmeye devam ederken, Opel Astra HB elektrikli versiyonlu modeliyle ilgi çekiyor. TOGG'a göre daha uygun fiyatlı olan Opel Astra HB elektrikli versiyonlu model, bütçesi kısıtlı olan müşterilere cazip bir alternatif sunuyor.

Opel Astra HB Elektrikli Modeli Eylül 2023'te Siparişe Açılıyor

Opel, Astra HB elektrikli modeli için eylül 2023'te teslimatları başlatacağını açıkladı. Şimdiden büyük ilgi gören bu elektrikli model, çevreci ve ekonomik bir seçenek olarak öne çıkıyor. Otomobilseverler, 75 bin TL'lik ön ödeme yaparak Opel Astra HB elektrikli modeline sahip olabilecekler.

Opel Astra HB Elektrikli Modelin Özellikleri

Opel Astra HB elektrikli modeli, tamamen elektrikli altyapısıyla çevre dostu bir sürüş deneyimi sunuyor. Elektrik motoru 115 kW/156 HP gücünde ve 270 Nm tork üretiyor, bu da hızlı bir kalkış ve etkileyici bir hızlanma sağlıyor. Diğer birçok elektrikli otomobilin 150 km/s ile sınırlı olduğu düşünüldüğünde, Opel Astra HB elektrikli modeli 170 km/s maksimum hıza sahip. 0-100 km/s hızlanması ise sadece 9.2 saniye.

Opel Astra Elektrik, Verimli ve Uzun Menzilli

Yeni Astra Elektrik, 100 kilometrede sadece 14,8 kW elektrik tüketiyor. Bu düşük tüketim değeri, günlük kullanım için ideal bir seçenek sunarken aynı zamanda uzun yolculuklarda da güvenilir bir yol arkadaşı olmasını sağlıyor.

Sonuç olarak, Türkiye'nin otomobil sektöründeki yerli markası TOGG, vergi artışlarına ayak uydurarak fiyatlarında güncellemeler yapmıştır. Bu durum, TOGG'un popüler modelleri T10X ve V2 RWD Standart Menzil'in fiyatlarını etkilemiştir. Bu artış nedeniyle TOGG'a bütçesi yetmeyen bazı tüketiciler, Opel Astra HB elektrikli versiyonlu modele ilgi göstermektedir. Opel'in sunduğu bu uygun fiyatlı elektrikli araç seçeneği, müşterilere farklı bir alternatif sunmaktadır. Eylül 2023'te teslim edilecek olan Opel Astra HB elektrikli modeli, yüksek performansı ve çevreci özellikleriyle dikkat çekmektedir.